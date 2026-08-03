La primera medida de fuerza docente bajo la nueva ley de servicio esencial tuvo un fuerte impacto en San Juan. Mientras el Gobierno provincial destacó que los salarios están por encima de la inflación, inspectores nacionales realizaron controles para verificar que se garantizara el 75% de la prestación educativa.
El Gobierno defendió la paritaria local y recordó la obligación de garantizar el 75% del servicio
Autoridades del Gobierno de San Juan se refirieron al paro convocado por CTERA y al que se adhirió el gremo UDAP.