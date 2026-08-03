El Gobierno defendió la paritaria local y recordó la obligación de garantizar el 75% del servicio

La secretaria de Educación de San Juan, Mariela Lueje, explicó que el Ministerio de Capital Humano de la Nación dispuso inspecciones aleatorias en escuelas de todos los turnos para verificar el cumplimiento de la ley.

Por su parte, el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, sostuvo que el conflicto tiene origen en reclamos de carácter nacional y diferenció la situación salarial de San Juan.

"Este paro responde a un conflicto nacional. En la provincia hemos mantenido el diálogo permanente con los gremios y hoy los salarios docentes están por encima de la inflación", afirmó.

Además, recordó que la legislación vigente obliga a sostener el 75% del servicio durante las medidas de fuerza y reiteró que será el Gobierno nacional el encargado de evaluar el cumplimiento de esa obligación y definir si corresponde aplicar sanciones