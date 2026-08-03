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El Gobierno defendió la paritaria local y recordó la obligación de garantizar el 75% del servicio

Autoridades del Gobierno de San Juan se refirieron al paro convocado por CTERA y al que se adhirió el gremo UDAP.

La primera medida de fuerza docente bajo la nueva ley de servicio esencial tuvo un fuerte impacto en San Juan. Mientras el Gobierno provincial destacó que los salarios están por encima de la inflación, inspectores nacionales realizaron controles para verificar que se garantizara el 75% de la prestación educativa.

El paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) se hizo sentir este lunes en San Juan, donde en una recorrida por escuelas estatales del microcentro se observó una importante cantidad de docentes ausentes y una actividad reducida en varios establecimientos.

La jornada estuvo marcada además por la aplicación, por primera vez, de la nueva normativa nacional que declara a la educación como servicio esencial y obliga a garantizar al menos el 75% de la prestación habitual durante las medidas de fuerza.

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La secretaria de Educación de San Juan, Mariela Lueje, explicó que el Ministerio de Capital Humano de la Nación dispuso inspecciones aleatorias en escuelas de todos los turnos para verificar el cumplimiento de la ley.

Por su parte, el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, sostuvo que el conflicto tiene origen en reclamos de carácter nacional y diferenció la situación salarial de San Juan.

"Este paro responde a un conflicto nacional. En la provincia hemos mantenido el diálogo permanente con los gremios y hoy los salarios docentes están por encima de la inflación", afirmó.

Además, recordó que la legislación vigente obliga a sostener el 75% del servicio durante las medidas de fuerza y reiteró que será el Gobierno nacional el encargado de evaluar el cumplimiento de esa obligación y definir si corresponde aplicar sanciones

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