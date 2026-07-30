El Gobierno explicó el despliegue para recuperar a víctimas de la tragedia áerea

Además, confirmó que interviene Gendarmería Nacional y que la investigación judicial está a cargo del fiscal federal Francisco Maldonado, quien dirige las actuaciones para determinar las causas del siniestro.

El funcionario explicó que las tareas son especialmente complejas debido a las características del lugar donde se encuentra la aeronave siniestrada. Por ese motivo, los equipos comenzaron a trabajar desde las 5 de la mañana para llegar con camionetas hasta el sector más cercano posible y, desde allí, avanzar con la extracción de los cuerpos.

Achem señaló también que un equipo especializado en aeronáutica brindará apoyo durante el levantamiento de las víctimas, una vez que la Justicia Federal autorice el procedimiento correspondiente.

Finalmente, remarcó que el traslado de los cuerpos se realizará por vía terrestre, en cumplimiento de la disposición del Poder Judicial Federal y conforme a las directivas que establezcan las autoridades judiciales que intervienen en la causa.