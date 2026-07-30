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El Gobierno explicó el despliegue para recuperar a víctimas de la tragedia áerea

Emilio Achem, secretario General de la Gobernación, explicó cómo es el operativo para recuperar los cuerpos de las víctimas de la tragedia aérea en Ischigualasto

GoEl secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, brindó detalles sobre el operativo dispuesto para recuperar los cuerpos de las siete víctimas del accidente aéreo ocurrido en el Parque Provincial Ischigualasto.

En diálogo con el programa Punto de Partida, que se emite por Canal 8, el funcionario explicó cómo se desarrolla el procedimiento coordinado entre organismos provinciales y nacionales para acceder al lugar donde cayó el helicóptero.

Achem indicó que tanto él como el secretario de Seguridad se encuentran a cargo de la coordinación administrativa de la emergencia, mientras que el operativo en el terreno está bajo la responsabilidad del jefe de la Policía de San Juan, Néstor Álvarez, y la ministra de Salud, Sonia Sánchez.

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Además, confirmó que interviene Gendarmería Nacional y que la investigación judicial está a cargo del fiscal federal Francisco Maldonado, quien dirige las actuaciones para determinar las causas del siniestro.

El funcionario explicó que las tareas son especialmente complejas debido a las características del lugar donde se encuentra la aeronave siniestrada. Por ese motivo, los equipos comenzaron a trabajar desde las 5 de la mañana para llegar con camionetas hasta el sector más cercano posible y, desde allí, avanzar con la extracción de los cuerpos.

Achem señaló también que un equipo especializado en aeronáutica brindará apoyo durante el levantamiento de las víctimas, una vez que la Justicia Federal autorice el procedimiento correspondiente.

Finalmente, remarcó que el traslado de los cuerpos se realizará por vía terrestre, en cumplimiento de la disposición del Poder Judicial Federal y conforme a las directivas que establezcan las autoridades judiciales que intervienen en la causa.

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