Todas las rutas provinciales se encuentran transitables con precaución

RP 510: sector norte. Transitable con precaución.

RP 510: sector sur. Transitable con precaución. Equipos trabajando.

Sierras de Chávez, Elizondo y Riveros. Intransitable.

RP 529: circuito Ischigualasto. Transitable con precaución hasta la tercera estación.

Sarmiento

Estado general: transitables con precaución.

RP 318: tramo RP 351 (Retamito) a RN 153 (Cañada Honda). Transitable con precaución. Equipos trabajando.

RP 162: calle 25 de Mayo, tramo RP 325 a RP 327. Transitable con precaución. Equipos trabajando.

Jáchal

Estado general: transitables con precaución.

RP 456: tramo camino Huerta de Huachi. Transitable con precaución. Equipos trabajando.

RP 473: calle Rojas. Transitable con precaución. Equipos trabajando.

RP 456: tramo RP 481 (calle Heredia) hasta RP 447 (calle San Martín). Transitable con precaución. Equipos trabajando.

Iglesia

Estado general: transitables con precaución.

RP 436: tramo Puntas Negras. Transitable con precaución. Equipos trabajando.

RP 479: El Carrizal. Transitable con precaución. Equipos trabajando.

RP 405: Tudcum – Rodeo. Transitable con precaución. Equipos trabajando.

RP 483: Bauchazeta. Transitable con precaución. Equipos trabajando.

Calingasta

Estado general: transitables con precaución.

RP 406: tramo Tamberías y badén de Ansilta. Transitable con precaución. Equipos trabajando.

RP 12: desde puente de Pachaco hasta km 100. Transitable con precaución. Equipos trabajando.

Zonda

Estado general: transitable con precaución.

RP 12: tramo puente del río Blanco. Transitable con precaución.

Rivadavia

Estado general: transitable con precaución.

RP 12: tramo Jardín de los Poetas. Transitable con precaución.

Ullum

Estado general: transitable con precaución.

RP 60: tramos badenes La Travesía y La Toma. Transitable con precaución.