Todas las rutas provinciales se encuentran transitables con precaución

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) informa el estado de las rutas provinciales. Asimismo, recomienda circular siempre con precaución en zonas de badenes, a baja velocidad por la posibilidad de material de arrastre y ante la presencia de equipos trabajando.

Valle Fértil

Estado general: transitables con precaución, con sectores intransitables.

RP 510: sector norte. Transitable con precaución.

RP 510: sector sur. Transitable con precaución. Equipos trabajando.

Sierras de Chávez, Elizondo y Riveros. Intransitable.

RP 529: circuito Ischigualasto. Transitable con precaución hasta la tercera estación.

Sarmiento

Estado general: transitables con precaución.

RP 318: tramo RP 351 (Retamito) a RN 153 (Cañada Honda). Transitable con precaución. Equipos trabajando.

RP 162: calle 25 de Mayo, tramo RP 325 a RP 327. Transitable con precaución. Equipos trabajando.

Jáchal

Estado general: transitables con precaución.

RP 456: tramo camino Huerta de Huachi. Transitable con precaución. Equipos trabajando.

RP 473: calle Rojas. Transitable con precaución. Equipos trabajando.

RP 456: tramo RP 481 (calle Heredia) hasta RP 447 (calle San Martín). Transitable con precaución. Equipos trabajando.

Iglesia

Estado general: transitables con precaución.

RP 436: tramo Puntas Negras. Transitable con precaución. Equipos trabajando.

RP 479: El Carrizal. Transitable con precaución. Equipos trabajando.

RP 405: Tudcum – Rodeo. Transitable con precaución. Equipos trabajando.

RP 483: Bauchazeta. Transitable con precaución. Equipos trabajando.

Calingasta

Estado general: transitables con precaución.

RP 406: tramo Tamberías y badén de Ansilta. Transitable con precaución. Equipos trabajando.

RP 12: desde puente de Pachaco hasta km 100. Transitable con precaución. Equipos trabajando.

Zonda

Estado general: transitable con precaución.

RP 12: tramo puente del río Blanco. Transitable con precaución.

Rivadavia

Estado general: transitable con precaución.

RP 12: tramo Jardín de los Poetas. Transitable con precaución.

Ullum

Estado general: transitable con precaución.

RP 60: tramos badenes La Travesía y La Toma. Transitable con precaución.

