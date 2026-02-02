Todas las rutas provinciales se encuentran transitables con precaución

RP 510: sector norte. Transitable con precaución.
RP 510: sector sur. Transitable con precaución. Equipos trabajando.
Sierras de Chávez, Elizondo y Riveros. Intransitable.
RP 529: circuito Ischigualasto. Transitable con precaución hasta la tercera estación.
Sarmiento
Estado general: transitables con precaución.
RP 318: tramo RP 351 (Retamito) a RN 153 (Cañada Honda). Transitable con precaución. Equipos trabajando.
RP 162: calle 25 de Mayo, tramo RP 325 a RP 327. Transitable con precaución. Equipos trabajando.
Jáchal
Estado general: transitables con precaución.
RP 456: tramo camino Huerta de Huachi. Transitable con precaución. Equipos trabajando.
RP 473: calle Rojas. Transitable con precaución. Equipos trabajando.
RP 456: tramo RP 481 (calle Heredia) hasta RP 447 (calle San Martín). Transitable con precaución. Equipos trabajando.
Iglesia
Estado general: transitables con precaución.
RP 436: tramo Puntas Negras. Transitable con precaución. Equipos trabajando.
RP 479: El Carrizal. Transitable con precaución. Equipos trabajando.
RP 405: Tudcum – Rodeo. Transitable con precaución. Equipos trabajando.
RP 483: Bauchazeta. Transitable con precaución. Equipos trabajando.
Calingasta
Estado general: transitables con precaución.
RP 406: tramo Tamberías y badén de Ansilta. Transitable con precaución. Equipos trabajando.
RP 12: desde puente de Pachaco hasta km 100. Transitable con precaución. Equipos trabajando.
Zonda
Estado general: transitable con precaución.
RP 12: tramo puente del río Blanco. Transitable con precaución.
Rivadavia
Estado general: transitable con precaución.
RP 12: tramo Jardín de los Poetas. Transitable con precaución.
Ullum
Estado general: transitable con precaución.
RP 60: tramos badenes La Travesía y La Toma. Transitable con precaución.