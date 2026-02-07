El vacunatorio móvil estará en Rawson, para facilitar acceso a todas las dosis

El operativo se desarrollará los días viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de febrero, en un horario de 19 a 22, en un espacio con gran afluencia de personas. Desde la cartera sanitaria destacaron que la iniciativa busca completar esquemas, iniciar dosis pendientes y reforzar la prevención de enfermedades.

La estrategia forma parte de las acciones territoriales que el sistema de salud provincial viene llevando adelante para promover el cuidado integral de la población y fortalecer las medidas de prevención, especialmente en contextos de alta concurrencia.