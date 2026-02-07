"
El vacunatorio móvil estará en Rawson, para facilitar acceso a todas las dosis

El Ministerio de Salud montará un operativo de vacunación en un espacio de alta concurrencia del departamento Rawson, con el objetivo de acercar las vacunas del Calendario Nacional, la antigripal y otras dosis pendientes a la comunidad.

El Ministerio de Salud informó que instalará un vacunatorio móvil en Rawson, con el objetivo de acercar las vacunas a la población y facilitar el acceso a las dosis correspondientes al Calendario Nacional de Vacunación, así como a la vacuna antigripal y otras pendientes.

El operativo se desarrollará los días viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de febrero, en un horario de 19 a 22, en un espacio con gran afluencia de personas. Desde la cartera sanitaria destacaron que la iniciativa busca completar esquemas, iniciar dosis pendientes y reforzar la prevención de enfermedades.

La estrategia forma parte de las acciones territoriales que el sistema de salud provincial viene llevando adelante para promover el cuidado integral de la población y fortalecer las medidas de prevención, especialmente en contextos de alta concurrencia.

El equipo sanitario estará presente para asistir a quienes necesiten vacunarse, brindando información sobre la importancia de la inmunización y reforzando la protección individual y colectiva. Según indicaron desde Salud, estas acciones son clave para garantizar el acceso a la vacunación en todos los sectores y favorecer la prevención de enfermedades en la provincia.

