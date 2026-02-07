El Ministerio de Salud informó que instalará un vacunatorio móvil en Rawson, con el objetivo de acercar las vacunas a la población y facilitar el acceso a las dosis correspondientes al Calendario Nacional de Vacunación, así como a la vacuna antigripal y otras pendientes.
El vacunatorio móvil estará en Rawson, para facilitar acceso a todas las dosis
