Paso abierto, obras y desvíos: el mapa vial de San Juan este sábado

Además, ante posibles cambios por condiciones climáticas en alta montaña, recomendaron consultar el sitio oficial: aguanegra.sanjuan.gob.ar antes de iniciar el viaje.

Trabajos en la Ruta 153 y acceso a zonas turísticas

En paralelo, personal de Vialidad Nacional continúa trabajando sobre la Ruta Nacional 153, en el tramo de Pedernal, departamento Sarmiento. Las tareas incluyen perfilado de calzada, recomposición de banquinas y relleno de erosiones provocadas por escurrimientos y crecientes.

Desde el organismo informaron que durante el fin de semana los equipos avanzarán hasta el límite con Mendoza, con el objetivo de restablecer completamente la comunicación vial hacia Puesto de Suárez y mejorar el acceso turístico a la Cascada de Santa Clara.

Actualmente, el tramo Tamberías – Los Berros se mantiene transitable con precaución.

Ruta 141: uno de los puntos más delicados

Otro de los sectores con mayor complejidad es la Ruta Nacional 141, donde se detectaron socavones, badenes y banquinas descalzadas.

image

Si bien permanece transitable, el riesgo para la circulación es alto. Por este motivo, se implementó un operativo conjunto entre Gendarmería Nacional, Policía de San Juan y Defensa Civil, y se dispuso un corte de tránsito a partir de las 19 horas.

Estado del resto de las rutas nacionales

En cuanto a otros corredores importantes, el informe oficial detalla:

Ruta Nacional 150 (Jáchal – Valle Fértil – Ischigualasto): transitable, con tareas de limpieza y despeje.

Jáchal – Rodeo: transitable con precaución.

Ruta 40 Norte (Huaco – La Rioja y Jáchal – Matías Sánchez): transitable con precaución, con cuadrillas trabajando.

Talacasto – Villicum: misma condición, con limpieza de badenes.

Ruta 149: en Iglesia, transitable con precaución; en Calingasta, circulación normal.

Ruta 40 Sur (San Juan – Mendoza): transitable.

Ruta 20 (San Juan – Caucete – El Encón – San Luis): transitable.

Recomendaciones para viajar

Desde Vialidad Nacional solicitaron a los usuarios extremar los cuidados en ruta, respetar las indicaciones del personal, reducir la velocidad en zonas de trabajo y consultar los canales oficiales antes de salir. También aconsejaron evitar circular de noche ante lluvias o mal tiempo, no atravesar sectores con agua sobre la calzada y reforzar las medidas de seguridad.

En ese marco, informaron que se instalaron campamentos móviles en puntos estratégicos de la provincia, para dar respuesta rápida ante emergencias que afecten la transitabilidad.

De esta manera, San Juan transita un fin de semana con rutas mayormente habilitadas, obras en marcha y controles activos, donde la responsabilidad al volante será clave para viajar con seguridad.