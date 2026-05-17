Abren un nuevo curso de Lengua de Señas en San Juan: cómo anotarse

Las clases se dictarán una vez por semana con una carga total de 48 horas reloj. La sede elegida es el Anexo del Ministerio, ubicado en Hipólito Yrigoyen 2950 este, Santa Lucía.

El programa está diseñado para ser integral e incluye:

Introducción a la LSA y alfabeto manual.

Vocabulario sobre familia, saludos, números y verbos.

Lenguaje específico para profesiones y diferentes contextos sociales.

Conocimientos sobre la cultura y la comunidad sorda.

Una docente con experiencia real

La formación estará a cargo de la profesora Rocío Riveros, quien aporta una perspectiva única al ser sorda-oyente (hipoacúsica con implante coclear). Riveros es miembro de la Asociación de Sordos de San Juan y cuenta con capacitación especializada de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ, cumpliendo con todos los requisitos normativos para la enseñanza de la lengua.

La convocatoria está abierta tanto a profesionales de la salud, docentes y estudiantes, como a familiares de personas con discapacidad y público en general que desee sumar herramientas para una sociedad más equitativa.