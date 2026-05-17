Con el objetivo de derribar barreras comunicacionales, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Personas con Discapacidad, anunció el inicio de una nueva capacitación en Lengua de Señas Argentina (LSA). Se trata de la cuarta cohorte de este nivel básico, que contará con la participación de 60 alumnos.
Abren un nuevo curso de Lengua de Señas en San Juan: cómo anotarse
Las clases comienzan el 20 de mayo en Santa Lucía y están destinadas a docentes, familiares y público en general interesado en una comunicación más inclusiva.