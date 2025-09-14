"
Desde octubre, todas las boletas de IPV se abonarán por Ciudadano Digital

A partir del 1 de octubre de 2025, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) habilitará CIDI como único canal digital para el pago de boletas, garantizando mayor seguridad y soporte técnico a los usuarios.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), dependiente del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, anunció que a partir del 1 de octubre de 2025, los pagos digitales de las boletas se realizarán exclusivamente a través de la plataforma Ciudadano Digital (CIDI). Con esta medida, queda sin efecto el sistema de pago en línea vigente en la web del IPV, que será reemplazado por un canal más seguro, confiable y con soporte técnico permanente.

La migración a CIDI permitirá a los adjudicatarios acceder desde computadora o celular, gestionar pagos de la cuota actual o de cualquier deuda pendiente, y reducir la necesidad de trámites presenciales en las oficinas del IPV. Según indicaron desde el organismo, la plataforma protege la información personal y ofrece asistencia técnica permanente, agilizando la gestión de los pagos.

Beneficios para los usuarios:

  • Pago de boleta actual y de deudas anteriores.

  • Acceso mediante computadora o celular, a través de la web o la aplicación de CIDI.

  • Reducción de trámites presenciales.

  • Mayor seguridad en las operaciones.

Otros medios de pago disponibles:

El IPV recuerda que, además de CIDI, los usuarios pueden obtener sus boletas de manera presencial o por correo electrónico:

  • Solicitud por correo: [email protected] (también se puede pedir deuda).

  • En ventanillas del Centro Cívico: Mesa de Atención Unificada (entrepiso núcleo 4) o Mesa de Informes (planta baja).

Una vez obtenida la boleta, se pueden utilizar distintos medios de pago:

  • San Juan Servicios: pago de cuota mensual con boleta impresa o DNI; para deudas, se requiere cupón impreso.

  • Home Banking – Red Link: pago de cuota mensual, semestral o anual hasta el vencimiento, con adhesión previa.

  • Plus Pago: pago de cuota mensual, semestral o anual hasta el vencimiento.

  • Lotipago: pago de cuota vigente y deuda presentando boleta impresa.

  • Débito automático: requiere adhesión; Banco San Juan permite hasta tres intentos, otros bancos un único intento en la fecha del primer vencimiento.

Con estas modalidades, el IPV combina la modernización digital con alternativas tradicionales, asegurando que todos los usuarios puedan gestionar sus pagos de forma segura y adaptada a sus necesidades.

