El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), dependiente del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, anunció que a partir del 1 de octubre de 2025, los pagos digitales de las boletas se realizarán exclusivamente a través de la plataforma Ciudadano Digital (CIDI). Con esta medida, queda sin efecto el sistema de pago en línea vigente en la web del IPV, que será reemplazado por un canal más seguro, confiable y con soporte técnico permanente.
Desde octubre, todas las boletas de IPV se abonarán por Ciudadano Digital
A partir del 1 de octubre de 2025, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) habilitará CIDI como único canal digital para el pago de boletas, garantizando mayor seguridad y soporte técnico a los usuarios.