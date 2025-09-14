"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > País > Córdoba

Tragedia en Córdoba: dos muertos tras caer una avioneta en festival aéreo

Una aeronave se desplomó al despegar en el Aero Club de Bell Ville, provocando la muerte de los dos tripulantes. La fiscalía y autoridades federales investigan las causas.

Este sábado por la tarde, un trágico accidente en el Aero Club de Bell Ville, Córdoba, terminó con la vida de dos personas durante un festival de acrobacias aéreas. La avioneta, que participaba en las exhibiciones, perdió el control al momento del despegue, se estrelló contra la pista y se incendió. Los tripulantes, oriundos de la provincia de Santa Fe, fallecieron en el acto.

Según informaron fuentes de la fiscalía, los primeros informes preliminares indicaron que la aeronave sufrió un “panzazo”, que derivó en la pérdida de sustentación antes del impacto.

Tras el siniestro, el fiscal de instrucción de Bell Ville, Nicolás Gambini, se presentó en el lugar y se encargó de preservar la zona hasta la llegada de las autoridades federales. La investigación quedó a cargo de la fiscal Virginia Miguel Carmona y del secretario penal Juan Almada, mientras que representantes de la Junta de Seguridad en el Transporte también participaron del operativo.

Te puede interesar...

Embed

El festival aéreo incluía diversas exhibiciones y demostraciones de vuelo, y la tragedia generó conmoción entre los asistentes y la comunidad local. Hasta el momento, no se han difundido mayores detalles sobre la identidad de los tripulantes ni sobre otros posibles daños materiales.

Este accidente se suma a otro reciente ocurrido en Allen, Río Negro, donde un instructor de vuelo de 24 años perdió la vida tras ser impactado por una aeronave durante prácticas de paracaidismo. Estos hechos ponen de relieve la necesidad de extremar medidas de seguridad en actividades aéreas, especialmente en espectáculos y entrenamientos.

Las autoridades continúan con las pericias técnicas y la recolección de datos para determinar con exactitud las causas del desplome, mientras familiares y allegados de las víctimas enfrentan horas de profundo dolor y expectativa.

Temas

Te puede interesar