Tragedia en Córdoba: dos muertos tras caer una avioneta en festival aéreo

Embed ✈️ TRAGEDIA EN CÓRDOBA: SE ESTRELLÓ UNA AVIONETA EN UN FESTIVAL AÉREO



Dos hombres oriundos de SantaNFe murieron este sábado por la tarde al caer una avioneta biplaza durante un festival de acrobacias en el Aeroclub de BellNVille.



El accidente ocurrió en plena exhibición. pic.twitter.com/g4E3Gu745I — Diario La Capital (@lacapital) September 14, 2025

El festival aéreo incluía diversas exhibiciones y demostraciones de vuelo, y la tragedia generó conmoción entre los asistentes y la comunidad local. Hasta el momento, no se han difundido mayores detalles sobre la identidad de los tripulantes ni sobre otros posibles daños materiales.

Este accidente se suma a otro reciente ocurrido en Allen, Río Negro, donde un instructor de vuelo de 24 años perdió la vida tras ser impactado por una aeronave durante prácticas de paracaidismo. Estos hechos ponen de relieve la necesidad de extremar medidas de seguridad en actividades aéreas, especialmente en espectáculos y entrenamientos.

Las autoridades continúan con las pericias técnicas y la recolección de datos para determinar con exactitud las causas del desplome, mientras familiares y allegados de las víctimas enfrentan horas de profundo dolor y expectativa.