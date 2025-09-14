Este sábado por la tarde, un trágico accidente en el Aero Club de Bell Ville, Córdoba, terminó con la vida de dos personas durante un festival de acrobacias aéreas. La avioneta, que participaba en las exhibiciones, perdió el control al momento del despegue, se estrelló contra la pista y se incendió. Los tripulantes, oriundos de la provincia de Santa Fe, fallecieron en el acto.
Tragedia en Córdoba: dos muertos tras caer una avioneta en festival aéreo
Una aeronave se desplomó al despegar en el Aero Club de Bell Ville, provocando la muerte de los dos tripulantes. La fiscalía y autoridades federales investigan las causas.