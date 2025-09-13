Más de 2000 niños de Educación Inicial coparon el Estadio del Bicentenario

"Este es un día de alegría para la Educación Privada y el nivel inicial. En las salitas siempre se comparten las actividades con la familia para acompañar a nuestros pequeños y también podemos hacerlo en el resto de los niveles".

Este evento deportivo que no solo promueve la actividad física y el trabajo en equipo sino que celebra el valioso aporte de la Educación Privada en nuestra Provincia.

La ministro de Educación, Silvia Fuentes fue la encargada de marcar la largada a cada grupo de niños que, organizados por colores y Con gran entusiasmo corrieron hacia la meta ante una tribuna explotada de colores y festejos de las familias que acompañaron.

"Con esta maratón infantil disfrutan, educan y celebran juntos familia y escuela", expreso Fuentes.

Del evento participaron también la secretaria de Educación Mariela Lueje, la subsecretaría de Planeamiento Educativo, Liliana Nollen, la directora de Educación Privada, Alejandra Fernández y la directora de Educación Inicial Laura Castro. Además estuvieron presentes del ministerio de Turismo, Cultura y Deportes, el secretario de Deportes Pablo Tabachnik, el subsecretario de Deportes Federados, Santiago de la torre, director de Deportes Federados, Daniel Kenan, el director de Políticas Educativas e Inclusivas, Julian Suraci y el director de Infraestructura de Deportes, Marcos Ferrari