Finaliza el periodo de inscripción para el sorteo del IPV

El próximo lunes vence el plazo de inscripción para el próximo sorteo del IPV, que adjudicará 344 viviendas en distintos departamentos de San Juan.

Quedan solo 2 días para que los interesados en participar del sorteo del IPV se inscriban. Es que el lunes 8 de septiembre finaliza el plazo de inscripción del segundo sorteo de viviendas públicas del año.

En esta edición, se sortearán 344 viviendas que no habían sido adjudicadas previamente debido al incumplimiento de requisitos, la falta de documentación de algunos postulantes en sorteos anteriores o por ausencia de inscriptos. Las inscripciones podrán realizarse hasta el próximo lunes, de forma exclusiva a través de la página web oficial del IPV.

1. Fecha de inicio y cierre

Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 8 de septiembre. Pasado ese plazo, no se podrán realizar nuevas postulaciones.

2. Modalidad de inscripción

El trámite será 100% online y se deberá realizar a través de la página oficial del IPV. Cada grupo familiar podrá elegir un único barrio para participar del sorteo.

3. Quiénes pueden postularse

Podrán inscribirse personas con domicilio en los departamentos de Calingasta (solo Sorocayense), Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, Capital, San Martín, 25 de Mayo, Sarmiento y Angaco.

Importante: las personas que residan en el Gran San Juan (Capital, Rivadavia, Rawson, Santa Lucía y Chimbas) solo podrán inscribirse para las viviendas disponibles en el barrio Los Surcos, de Chimbas.

4. Barrios y viviendas disponibles

  • Tierras del Norte – 62 viviendas (Angaco)

  • El Puerto – 7 viviendas (Calingasta, Sorocayense)

  • Los Surcos – 5 viviendas (Chimbas)

  • El Jagual – 13 viviendas (Pocito)

  • Solares del Sur – 190 viviendas (Sarmiento)

  • Caraballo II – 61 viviendas (San Martín)

  • Tehul – 6 viviendas (25 de Mayo)

5. Fechas del sorteo y cronograma

El sorteo público se realizará el 25 de septiembre en la Caja de Acción Social. Antes, habrá instancias clave:

  • 9 y 10 de septiembre: publicación y consulta de padrones provisorios.
  • 12 y 15 de septiembre: recepción de reclamos.
  • 16 al 18 de septiembre: ajustes y correcciones.
  • 19 de septiembre: cierre definitivo de padrones.
  • 22 al 24 de septiembre: publicación de padrones definitivos.
  • 29 de septiembre: reapertura de padrones para nuevas inscripciones o modificaciones de datos.

