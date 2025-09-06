Finaliza el periodo de inscripción para el sorteo del IPV

Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 8 de septiembre. Pasado ese plazo, no se podrán realizar nuevas postulaciones.

2. Modalidad de inscripción

El trámite será 100% online y se deberá realizar a través de la página oficial del IPV. Cada grupo familiar podrá elegir un único barrio para participar del sorteo.

3. Quiénes pueden postularse

Podrán inscribirse personas con domicilio en los departamentos de Calingasta (solo Sorocayense), Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, Capital, San Martín, 25 de Mayo, Sarmiento y Angaco.

Importante: las personas que residan en el Gran San Juan (Capital, Rivadavia, Rawson, Santa Lucía y Chimbas) solo podrán inscribirse para las viviendas disponibles en el barrio Los Surcos, de Chimbas.

4. Barrios y viviendas disponibles

Tierras del Norte – 62 viviendas (Angaco)

El Puerto – 7 viviendas (Calingasta, Sorocayense)

Los Surcos – 5 viviendas (Chimbas)

El Jagual – 13 viviendas (Pocito)

Solares del Sur – 190 viviendas (Sarmiento)

Caraballo II – 61 viviendas (San Martín)

Tehul – 6 viviendas (25 de Mayo)

5. Fechas del sorteo y cronograma

El sorteo público se realizará el 25 de septiembre en la Caja de Acción Social. Antes, habrá instancias clave: