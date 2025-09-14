"
El Rojo en crisis: Vaccari renunció y el club marcha último en el Clausura

Tras perder 1-0 con Banfield, en una jornada marcada por el enojo de los hinchas y la eliminación de la Sudamericana, Julio Vaccari presentó su renuncia como técnico de Independiente.

Independiente vivió un sábado para el olvido. El Rojo cayó 1-0 frente a Banfield en el estadio Libertadores de América, en un clima cargado de tensión tras la descalificación del equipo argentino de la Copa Sudamericana por incidentes en los octavos de final frente a la Universidad de Chile. Al finalizar el encuentro, Julio Vaccari presentó su renuncia como entrenador, dejando al club en la última posición del grupo B del Torneo Clausura, con tres empates, cuatro derrotas y ninguna victoria.

Vaccari, semifinalista de la Copa Sudamericana 2023 con Defensa y Justicia, asumió en Independiente a mediados de 2024 y logró buenos resultados en el primer semestre, destacándose por la consolidación de jugadores como Felipe Loyola, Santiago Montiel y Kevin Lomónaco, quien fue convocado a la Selección Argentina. Sin embargo, tras la eliminación internacional y una serie de malos resultados, el ciclo del técnico se volvió insostenible.

El último partido evidenció la frustración de los hinchas, que protestaron contra la Conmebol por la descalificación, generando un clima hostil en la tribuna y en los alrededores del estadio. Tras la renuncia, Vaccari abandonó el campo de juego junto al presidente Néstor Grindetti y el secretario general Daniel Seoane, evitando el contacto con los fanáticos enardecidos.

La Comisión Directiva ahora deberá definir los próximos pasos, mientras el plantel se prepara para enfrentar a San Lorenzo en Avellaneda y, siete días después, a Racing en el Cilindro. De forma interina, Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio, responsables de la Reserva, dirigirán al equipo hasta la llegada del nuevo entrenador.

Entre los nombres que suenan para asumir el cargo aparece Gustavo Quinteros, campeón con Vélez el año pasado y actualmente sin club, como posible reemplazante para intentar apagar el incendio en Independiente.

