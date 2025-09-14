Independiente vivió un sábado para el olvido. El Rojo cayó 1-0 frente a Banfield en el estadio Libertadores de América, en un clima cargado de tensión tras la descalificación del equipo argentino de la Copa Sudamericana por incidentes en los octavos de final frente a la Universidad de Chile. Al finalizar el encuentro, Julio Vaccari presentó su renuncia como entrenador, dejando al club en la última posición del grupo B del Torneo Clausura, con tres empates, cuatro derrotas y ninguna victoria.
El Rojo en crisis: Vaccari renunció y el club marcha último en el Clausura
Tras perder 1-0 con Banfield, en una jornada marcada por el enojo de los hinchas y la eliminación de la Sudamericana, Julio Vaccari presentó su renuncia como técnico de Independiente.