El Rojo en crisis: Vaccari renunció y el club marcha último en el Clausura

El último partido evidenció la frustración de los hinchas, que protestaron contra la Conmebol por la descalificación, generando un clima hostil en la tribuna y en los alrededores del estadio. Tras la renuncia, Vaccari abandonó el campo de juego junto al presidente Néstor Grindetti y el secretario general Daniel Seoane, evitando el contacto con los fanáticos enardecidos.

La Comisión Directiva ahora deberá definir los próximos pasos, mientras el plantel se prepara para enfrentar a San Lorenzo en Avellaneda y, siete días después, a Racing en el Cilindro. De forma interina, Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio, responsables de la Reserva, dirigirán al equipo hasta la llegada del nuevo entrenador.

Entre los nombres que suenan para asumir el cargo aparece Gustavo Quinteros, campeón con Vélez el año pasado y actualmente sin club, como posible reemplazante para intentar apagar el incendio en Independiente.