Más de 28 mil familias se inscribieron para el nuevo sorteo del IPV

El mismo se realizará este 25 de septiembre. Son 344 las viviendas distribuidas en siete barrios en distintos puntos de la provincia.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) cerró las inscripciones para su nuevo sorteo de viviendas y la respuesta fue masiva: 28.414 familias se anotaron con la esperanza de acceder a una casa propia. El sorteo, que se realizará el 25 de septiembre en la Caja de Acción Social, pondrá en juego 344 viviendas distribuidas en siete barrios de distintos departamentos de la provincia.

Las unidades habitacionales que se sortearán corresponden a barrios que no habían sido adjudicados previamente, en muchos casos por el incumplimiento de requisitos, la falta de documentación o simplemente por ausencia de postulantes en sorteos anteriores.

Estos son los barrios disponibles y la cantidad de inscriptos en cada uno:

  • Los Surcos (Chimbas): 21.185 inscriptos – 5 viviendas disponibles

  • Solares del Sur (Sarmiento): 1.645 inscriptos – 190 viviendas

  • El Jagüel (Pocito): 3.120 inscriptos – 13 viviendas

  • Caraballo II (San Martín): 1.145 inscriptos – 61 viviendas

  • Tierras del Norte (Angaco): 833 inscriptos – 62 viviendas

  • Tehuel (25 de Mayo): 430 inscriptos – 6 viviendas

  • El Puerto (Calingasta): 56 inscriptos – 7 viviendas

Cronograma previo al sorteo

Antes del sorteo, habrá instancias clave para garantizar la transparencia del proceso:

  • 9 y 10 de septiembre: publicación y consulta de padrones provisorios

  • 12 al 15 de septiembre: recepción de reclamos

  • 16 al 18 de septiembre: ajustes y correcciones

  • 19 de septiembre: cierre definitivo de padrones

  • 22 al 24 de septiembre: publicación de padrones definitivos

  • 29 de septiembre: reapertura de padrones para nuevas inscripciones o modificaciones de datos

El IPV recordó que todos los procesos se realizan de manera pública y que los padrones estarán disponibles para consulta en su sitio web oficial y en sus oficinas.

