Más de 28 mil familias se inscribieron para el nuevo sorteo del IPV

Cronograma previo al sorteo

Antes del sorteo, habrá instancias clave para garantizar la transparencia del proceso:

9 y 10 de septiembre : publicación y consulta de padrones provisorios

12 al 15 de septiembre : recepción de reclamos

16 al 18 de septiembre : ajustes y correcciones

19 de septiembre : cierre definitivo de padrones

22 al 24 de septiembre : publicación de padrones definitivos

29 de septiembre: reapertura de padrones para nuevas inscripciones o modificaciones de datos

El IPV recordó que todos los procesos se realizan de manera pública y que los padrones estarán disponibles para consulta en su sitio web oficial y en sus oficinas.