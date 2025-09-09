El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) cerró las inscripciones para su nuevo sorteo de viviendas y la respuesta fue masiva: 28.414 familias se anotaron con la esperanza de acceder a una casa propia. El sorteo, que se realizará el 25 de septiembre en la Caja de Acción Social, pondrá en juego 344 viviendas distribuidas en siete barrios de distintos departamentos de la provincia.
Más de 28 mil familias se inscribieron para el nuevo sorteo del IPV
El mismo se realizará este 25 de septiembre. Son 344 las viviendas distribuidas en siete barrios en distintos puntos de la provincia.