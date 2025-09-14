"
Conductor ebrio protagonizó un siniestro vial en Ruta 20: tres heridos

Tres personas resultaron hospitalizadas tras un choque frontal en Ruta 20, en 9 de Julio. Uno de los conductores habría estado alcoholizado al momento del siniestro.

Un violento choque frontal ocurrido en la madrugada de este sábado sobre Ruta 20, a la altura del Cementerio de 9 de Julio, dejó como saldo tres personas hospitalizadas. Según confirmaron fuentes judiciales, uno de los conductores presentaba signos de estar alcoholizado al momento del siniestro.

El hecho se registró minutos después de las 4, cuando Gustavo Flores (50), al mando de un Renault Clio blanco que circulaba de este a oeste, impactó de frente contra un Volkswagen Gol Trend gris que iba en sentido contrario.

En el Gol viajaban Daniela Belis (28), quien conducía, y su acompañante, Daniel Gallardo (28). El choque se dio del lado de los conductores, lo que agravó las consecuencias del impacto.

Tras el siniestro, los tres ocupantes fueron trasladados de urgencia al Hospital Rawson: Belis ingresó con un golpe en la cabeza, Gallardo con politraumatismos y Flores con dolor en el pecho.

Fuentes del caso informaron que Flores estaba en aparente estado de ebriedad, por lo que se le practicó un test de alcoholemia en el hospital. La investigación quedó en manos del fiscal Francisco Nicolia y la ayudante fiscal Gimena Cornejo, quienes dispusieron las primeras medidas para establecer responsabilidades.

