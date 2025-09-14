Conductor ebrio protagonizó un siniestro vial en Ruta 20: tres heridos

En el Gol viajaban Daniela Belis (28), quien conducía, y su acompañante, Daniel Gallardo (28). El choque se dio del lado de los conductores, lo que agravó las consecuencias del impacto.

image

Tras el siniestro, los tres ocupantes fueron trasladados de urgencia al Hospital Rawson: Belis ingresó con un golpe en la cabeza, Gallardo con politraumatismos y Flores con dolor en el pecho.

Fuentes del caso informaron que Flores estaba en aparente estado de ebriedad, por lo que se le practicó un test de alcoholemia en el hospital. La investigación quedó en manos del fiscal Francisco Nicolia y la ayudante fiscal Gimena Cornejo, quienes dispusieron las primeras medidas para establecer responsabilidades.