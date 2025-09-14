Un violento choque frontal ocurrido en la madrugada de este sábado sobre Ruta 20, a la altura del Cementerio de 9 de Julio, dejó como saldo tres personas hospitalizadas. Según confirmaron fuentes judiciales, uno de los conductores presentaba signos de estar alcoholizado al momento del siniestro.
Conductor ebrio protagonizó un siniestro vial en Ruta 20: tres heridos
