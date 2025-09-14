Picante cruce entre Mirtha Legrand y Francos por la crisis económica

Francos respondió con firmeza, defendiendo la gestión oficialista: “En cuánto tiempo se soluciona, Mirtha… Cuántos años de crecimiento necesita la Argentina para solucionarlo, cuánto tiempo necesita de estabilidad. Usted tiene 1,6% de personas que aportan para pagarle a un jubilado”. La diva reaccionó: “Usted me está haciendo una pregunta a mí”, mientras el funcionario insistía en que estaba explicando la situación.

El funcionario agregó: “Hace un año y ocho meses que estamos en el Gobierno. Sabe lo que siento cuando usted me hace esta pregunta… es como que siento que me está echando la culpa”. A esto, Mirtha replicó: “No, yo no le echo la culpa a usted… al Gobierno le echo la culpa, no han solucionado estos temas”.

image

En cuanto a los recursos del país, Francos subrayó: “En recursos naturales, riqueza infinita”, destacando el potencial económico de la Argentina. La discusión se produjo en un contexto delicado para el Gobierno tras la derrota en las elecciones legislativas bonaerenses en Buenos Aires, y pone en evidencia el descontento social que podría influir en el futuro político del oficialismo.

Durante el mismo programa, que también contó con invitados como Magui Bravi, Elena Roger, Osvaldo Gross y Guadalupe Vázquez, se debatieron otros temas, pero el cruce entre Mirtha y Francos se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.