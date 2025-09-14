"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > boxeo

Puro boxeo: Canelo perdió su trono y Crawford hizo historia en Las Vegas

En un combate histórico en Las Vegas, Crawford venció por decisión unánime al mexicano y se convirtió en campeón indiscutido en tres categorías, mientras Canelo sumó su tercera derrota profesional.

Saúl “Canelo” Álvarez perdió este sábado su reinado absoluto en la división de los supermedianos (168 libras) tras caer por decisión unánime ante Terence Crawford en el Allegiant Stadium, ante más de 70.000 espectadores. Con este resultado, el mexicano cedió los cinturones de la AMB, OMB, FIB, CMB y The Ring.

image

Crawford, de 37 años, mostró movilidad y precisión, neutralizando la potencia de Canelo durante los doce asaltos. Las tarjetas de los jueces dieron 115-113 (x2) y 116-112 a favor del estadounidense, quien ahora entra en la historia del boxeo como el primer peleador en ser campeón indiscutido en tres categorías distintas: superligero (2017), welter (2023) y supermedianos (2025).

Te puede interesar...

Embed

Análisis del combate

El mexicano intentó dominar con golpes de poder, pero nunca pudo descifrar la estrategia de Crawford. El oriundo de Omaha combinó movilidad lateral y combinaciones precisas, demostrando por qué mantiene su invicto profesional con 42 victorias en igual cantidad de peleas.

A pesar de los intentos del público mexicano de ver un cambio de ritmo en los últimos asaltos, la ventaja de Crawford fue imposible de remontar, consolidando una victoria clara y histórica.

Embed

Canelo y su mensaje tras la derrota

A pesar del golpe deportivo, Álvarez se mostró resiliente: “Una derrota no me define. Al estar aquí, yo ya gané”, afirmó. Reconoció la calidad de su rival: “Sabíamos que Crawford es un gran boxeador. Lo intenté con todas mis fuerzas, pero él se merece todo el mérito”.

El tapatío, de 35 años, sumó su tercera derrota profesional luego de caer ante Floyd Mayweather (2013) y Dmitry Bivol (2022). Su récord actual es de 63 victorias (39 por KO), 3 derrotas y 2 empates.

Crawford, un nuevo récord en la historia del boxeo

Con su victoria, Terence Crawford no solo se coronó indiscutido en los supermedianos, sino que también marcó un récord histórico: es el primer boxeador de la historia en lograr el título absoluto en tres divisiones diferentes.

“Canelo es un gran campeón, un competidor muy fuerte, lo respeto mucho”, expresó Crawford tras el combate, mientras la producción del evento fue calificada como la mayor en la historia del boxeo, con 1.200 personas y 55 cámaras.

image

Un combate para la historia

El evento también batió récords de asistencia y transmisión. Con 70.482 espectadores, se convirtió en el mayor público en un estadio cerrado en Estados Unidos para un combate de boxeo profesional. Netflix anunciará que la pelea será la más vista en la historia del boxeo.

La derrota de Canelo y la consagración de Crawford marcaron un antes y un después en la historia del boxeo mundial, y abren la puerta a futuras revanchas y nuevas batallas históricas.

Temas

Te puede interesar