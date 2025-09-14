Puro boxeo: Canelo perdió su trono y Crawford hizo historia en Las Vegas

Embed Terence Crawford being able to exchange with Canelo Alvarez like this is insane. #CaneloCrawford



pic.twitter.com/demCRitU3T — Zach “” Schumaker (@_SchuZ_) September 14, 2025

Análisis del combate

El mexicano intentó dominar con golpes de poder, pero nunca pudo descifrar la estrategia de Crawford. El oriundo de Omaha combinó movilidad lateral y combinaciones precisas, demostrando por qué mantiene su invicto profesional con 42 victorias en igual cantidad de peleas.

A pesar de los intentos del público mexicano de ver un cambio de ritmo en los últimos asaltos, la ventaja de Crawford fue imposible de remontar, consolidando una victoria clara y histórica.

Embed Canelo's reaction after getting caught by this nasty shot from Terence Crawford



Even he couldn't believe it #CaneloCrawford pic.twitter.com/RiVAdeS62L — Netflix Sports (@netflixsports) September 14, 2025

Canelo y su mensaje tras la derrota

A pesar del golpe deportivo, Álvarez se mostró resiliente: “Una derrota no me define. Al estar aquí, yo ya gané”, afirmó. Reconoció la calidad de su rival: “Sabíamos que Crawford es un gran boxeador. Lo intenté con todas mis fuerzas, pero él se merece todo el mérito”.

El tapatío, de 35 años, sumó su tercera derrota profesional luego de caer ante Floyd Mayweather (2013) y Dmitry Bivol (2022). Su récord actual es de 63 victorias (39 por KO), 3 derrotas y 2 empates.

Crawford, un nuevo récord en la historia del boxeo

Con su victoria, Terence Crawford no solo se coronó indiscutido en los supermedianos, sino que también marcó un récord histórico: es el primer boxeador de la historia en lograr el título absoluto en tres divisiones diferentes.

“Canelo es un gran campeón, un competidor muy fuerte, lo respeto mucho”, expresó Crawford tras el combate, mientras la producción del evento fue calificada como la mayor en la historia del boxeo, con 1.200 personas y 55 cámaras.

image

Un combate para la historia

El evento también batió récords de asistencia y transmisión. Con 70.482 espectadores, se convirtió en el mayor público en un estadio cerrado en Estados Unidos para un combate de boxeo profesional. Netflix anunciará que la pelea será la más vista en la historia del boxeo.

La derrota de Canelo y la consagración de Crawford marcaron un antes y un después en la historia del boxeo mundial, y abren la puerta a futuras revanchas y nuevas batallas históricas.