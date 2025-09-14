"
Tenía pedido de captura e intentó robar una casa: terminó herido y detenido

Un hombre de 31 años, conocido como “El Chonono”, fue detenido tras un intento de robo en Albardón. Sufrió una fractura expuesta durante el forcejeo y la policía secuestró la motocicleta con pedido de captura.

En la noche del sábado, un intento de robo en Albardón terminó con la detención de un hombre con antecedentes y pedido de captura. El hecho ocurrió cuando el personal de la Unidad Rural 2 Las Lomitas respondió a un aviso del sistema de monitoreo Trueno Halcón que alertaba sobre una situación sospechosa en un domicilio de la zona.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con el propietario de la vivienda, quien relató que la alarma de su casa se había activado y, al salir a verificar, sorprendió a dos individuos intentando ingresar. En un acto de valentía, logró interceptar a uno de ellos, identificado como Sánchez Enzo Ariel, de 31 años y alias “El Chonono”.

Durante el forcejeo o al intentar escapar, Sánchez sufrió una fractura expuesta en la pierna derecha, por lo que recibió asistencia médica en el lugar. La policía, al inspeccionar la zona, encontró la motocicleta Honda CB 300 cc roja que los delincuentes utilizaban, la cual tenía un pedido de secuestro por robo.

Además, se confirmó que Sánchez tenía un pedido de captura previo por robo, lo que suma antecedentes a su historial delictivo. El otro individuo logró escapar y la investigación sigue abierta para dar con su paradero.

El Ayudante Fiscal de Flagrancia fue notificado del hecho y dispuso las diligencias judiciales correspondientes para avanzar con la causa.

