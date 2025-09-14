Tenía pedido de captura e intentó robar una casa: terminó herido y detenido

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con el propietario de la vivienda, quien relató que la alarma de su casa se había activado y, al salir a verificar, sorprendió a dos individuos intentando ingresar. En un acto de valentía, logró interceptar a uno de ellos, identificado como Sánchez Enzo Ariel, de 31 años y alias “El Chonono”.

Durante el forcejeo o al intentar escapar, Sánchez sufrió una fractura expuesta en la pierna derecha, por lo que recibió asistencia médica en el lugar. La policía, al inspeccionar la zona, encontró la motocicleta Honda CB 300 cc roja que los delincuentes utilizaban, la cual tenía un pedido de secuestro por robo.