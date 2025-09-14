En la noche del sábado, un intento de robo en Albardón terminó con la detención de un hombre con antecedentes y pedido de captura. El hecho ocurrió cuando el personal de la Unidad Rural 2 Las Lomitas respondió a un aviso del sistema de monitoreo Trueno Halcón que alertaba sobre una situación sospechosa en un domicilio de la zona.
Tenía pedido de captura e intentó robar una casa: terminó herido y detenido
Un hombre de 31 años, conocido como “El Chonono”, fue detenido tras un intento de robo en Albardón. Sufrió una fractura expuesta durante el forcejeo y la policía secuestró la motocicleta con pedido de captura.