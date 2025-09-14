Cinco efectivos investigados por apremios ilegales: crece el escándalo policial

Según informó la fiscalía, Peralta fue acusada por omisión de ayuda, privación ilegítima de la libertad y falsificación de documento público, dado que conducía el móvil policial durante el procedimiento y, por lo tanto, estaba al tanto de lo sucedido. En el caso de Nieva, la imputación se limitó al delito de omisión.

El juez Mariano Carrera resolvió que ambos continúen en libertad bajo medidas de coerción, y que sean trasladados a cumplir funciones en otras seccionales para evitar entorpecer la investigación.

El hecho bajo investigación

El caso se remonta al 1 de julio, cuando Morales fue detenido junto a un amigo por un supuesto altercado en la vía pública. Testigos aseguraron que el albañil ingresó a la dependencia policial caminando y en buen estado de salud, aunque exaltado. Sin embargo, horas más tarde, sus familiares lo encontraron casi inconsciente, con convulsiones y graves lesiones en la cabeza.

Las pruebas incorporadas a la causa desmintieron la versión inicial de los policías, que hablaban de una gresca callejera. La investigación confirmó que la pelea nunca existió y que los efectivos habrían inventado la infracción para justificar la aprehensión arbitraria, lo que derivó en la adulteración del acta oficial.

Los tres efectivos ya acusados

En la causa también están imputados:

Gabriel Mariño , señalado como autor de vejaciones y apremios ilegales en concurso ideal con lesiones graves agravadas por su condición de funcionario público.

Cristian Aciar y Alejandro González, considerados partícipes necesarios de esos mismos delitos.

Los tres habían estado detenidos por más de un mes, pero recientemente recuperaron la libertad bajo medidas restrictivas.

Pruebas y encubrimiento

Una de las pruebas más relevantes son las imágenes que muestran a varios efectivos limpiando rastros de sangre en la seccional, lo que para la fiscalía refuerza la hipótesis de encubrimiento. Además, se investigan irregularidades en la documentación del procedimiento, presuntamente adulterada para ocultar lo ocurrido.

La investigación en curso

La causa está en manos de la UFI Delitos Especiales, a cargo del fiscal Iván Grassi, aunque en esta instancia fue subrogada por el fiscal Francisco Micheltorena, acompañado por la ayudante fiscal Victoria Martín.

Mientras tanto, la Justicia mantiene en libertad a los cinco policías imputados, bajo la advertencia de no interferir en el proceso judicial. La investigación avanza con pruebas médicas, pericias y testimonios que buscan esclarecer cómo un arresto por una supuesta gresca terminó con un hombre gravemente golpeado dentro de una comisaría.

Por Gabriel Rotter.