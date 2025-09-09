El gobernador Marcelo Orrego visitó este lunes la Escuela José Rudencindo Rojo, ubicada en Aberastain entre calles 14 y 15, en el departamento Pocito, donde se desarrolló una nueva jornada del operativo San Juan Cerca, una iniciativa del Gobierno provincial para descentralizar servicios y facilitar trámites a la comunidad.
El Gobernador recorrió un nuevo operativo de San Juan Cerca
La jornada reunió a cientos de vecinos de Pocito y zonas cercanas, quienes pudieron realizar trámites y consultas vinculadas a múltiples áreas del Estado como renovación de DNI, partidas de nacimiento, certificados de antecedentes, regulación dominial, gestiones ante IPV, entre otros.