El Gobernador recorrió un nuevo operativo de San Juan Cerca

El gobernador Marcelo Orrego visitó este lunes la Escuela José Rudencindo Rojo, ubicada en Aberastain entre calles 14 y 15, en el departamento Pocito, donde se desarrolló una nueva jornada del operativo San Juan Cerca, una iniciativa del Gobierno provincial para descentralizar servicios y facilitar trámites a la comunidad.

Durante la recorrida, el mandatario dialogó con los vecinos y valoró el impacto del operativo en el territorio: “Estoy muy contento de estar en Pocito, en un nuevo operativo más cerca. Además de la atención habitual, entregamos notebooks a cooperativas del departamento y también insumos a emprendedores, en este caso del rubro textil. Estos encuentros nos permiten acercarnos, escuchar a la gente y brindar respuestas a quienes muchas veces no pueden llegar hasta el Centro Cívico”, expresó Orrego.

La jornada reunió a cientos de vecinos de Pocito y zonas cercanas, quienes pudieron realizar trámites y consultas vinculadas a múltiples áreas del Estado. Entre los servicios ofrecidos, se incluyeron renovación de DNI, partidas de nacimiento, certificados de antecedentes, regulación dominial, gestiones ante IPV, tarifas sociales de agua y energía, inscripción en programas para emprendedores, cooperativas y personas con discapacidad, entre otros.

Participación interministerial

El operativo contó con la participación de todos los ministerios del Gobierno provincial, incluyendo:

  • Familia y Desarrollo Humano (a través de la Dirección de Políticas para la Equidad, que coordinó el operativo)

  • Salud

  • Gobierno

  • Producción, Trabajo e Innovación

  • Economía, Finanzas y Hacienda

  • Educación

  • Turismo, Cultura y Deporte

  • Infraestructura, Agua y Energía

También se sumaron EPRE, Obras Sanitarias, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y la Secretaría de Seguridad y Orden Público.

Además de los trámites administrativos, se ofrecieron controles médicos, vacunación, turnos con especialistas, asesoramiento sobre programas educativos como FinEs y Progresar, desbloqueo de netbooks, gestiones docentes y propuestas recreativas para niños.

Con este tipo de operativos, el Gobierno de San Juan busca acercar el Estado a cada rincón de la provincia, asegurando que los vecinos puedan acceder en tiempo y forma a los servicios que necesitan, sin trasladarse a la capital. La iniciativa se replica en distintos departamentos con el objetivo de garantizar derechos y promover la equidad territorial.

