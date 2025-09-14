La moda del "a pelo" y el aumento de las Infecciones de transmisión sexual

Jóvenes y preservativos: un hábito en retroceso

Organizaciones como AHF Argentina alertan que solo el 17% de los jóvenes utiliza preservativo en todas sus relaciones sexuales. Esto se vincula, según especialistas, con factores culturales, la menor percepción del riesgo, y dificultades de acceso. La médica infectóloga Florencia Cahn, directora de Fundación Huésped, advierte que la combinación de “falta de campañas sostenidas, inequidades de género y la idea de que el preservativo reduce el placer” explica en parte la baja utilización.

El preservativo sigue siendo el único método que previene a la vez embarazos no planificados y ITS, y su entrega gratuita en centros de salud, obras sociales y prepagas está garantizada por la Ley 25.673 de salud sexual y procreación responsable. Sin embargo, tras el desmantelamiento del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, la distribución de preservativos cayó de 10,4 millones en 2014 a 4,8 millones en 2024, marcando el nivel más bajo de la última década.

image

Incremento de sífilis y gonorrea

La sífilis, en particular, presenta un incremento sostenido desde 2015, con especial preocupación por jóvenes de 20 a 24 años y mujeres embarazadas, lo que aumenta los casos de sífilis congénita. La gonorrea, por su parte, registró en 2023 la tasa más alta de su historia: 17,3 casos por cada 100 mil habitantes. Muchas de estas infecciones son silenciosas, lo que dificulta su detección y favorece la transmisión.

Leasé el documento completo, con cifras y datos oficiales: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2017/11/boletin_n_41-respuesta_al_vih_y_las_its_en_la_argentina_2024.pdf

ets argentina (1)

Prevención y tratamiento: lo que hay que saber

La mayoría de las ITS no presentan síntomas evidentes y solo pueden detectarse mediante exámenes médicos como análisis de sangre u orina. Ante una exposición de riesgo, existe la profilaxis post-exposición (PEP) para reducir la probabilidad de infección por VIH, que debe iniciarse dentro de las 72 horas posteriores y completarse durante 28 días.

Los expertos insisten, sin embargo, en que la PEP no reemplaza el preservativo, que sigue siendo la herramienta más efectiva para prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Además, el Calendario Nacional de Vacunación ofrece cobertura contra hepatitis B y Virus del Papiloma Humano (VPH), contribuyendo a la prevención de algunas ITS.

“La vida sexual puede ser plena, pero debe ser con cuidados y usando preservativo siempre”, señaló Natalia Laufer, infectóloga , reforzó: “El aumento de sífilis y gonorrea refleja una disminución en el uso de preservativos y la necesidad urgente de políticas públicas sostenidas y campañas educativas”.

La alerta sanitaria es clara: el acceso, la información y el uso constante de preservativos son la principal barrera frente a las ITS, un desafío que involucra a jóvenes, adultos y autoridades de salud en todo el país.

Por Gabriel Rotter.