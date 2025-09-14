Un trágico hecho conmocionó este domingo por la mañana a la ciudad de Santa Lucía. Un hombre de 40 años, identificado con el apellido Vega, murió de manera repentina mientras se encontraba trabajando en Industrias Chirino, ubicada sobre Ruta 40.
Descompensación fatal: un hombre murió en una fábrica, mientras trabajaba
Vega, de 40 años, murió de manera repentina mientras cumplía sus tareas en una fábrica de Rawson. La policía y la UFI investigan las causas del hecho, que generó conmoción entre sus compañeros.