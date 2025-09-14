"
Descompensación fatal: un hombre murió en una fábrica, mientras trabajaba

Vega, de 40 años, murió de manera repentina mientras cumplía sus tareas en una fábrica de Rawson. La policía y la UFI investigan las causas del hecho, que generó conmoción entre sus compañeros.

Un trágico hecho conmocionó este domingo por la mañana a la ciudad de Santa Lucía. Un hombre de 40 años, identificado con el apellido Vega, murió de manera repentina mientras se encontraba trabajando en Industrias Chirino, ubicada sobre Ruta 40.

Según relataron compañeros de trabajo, Vega había manifestado sentir un malestar general y se dirigió al baño para lavarse la cara. Allí, sufrió una descompensación fulminante y falleció en el lugar. A pesar de los esfuerzos de los primeros auxilios y de la llegada del personal de emergencias médicas, el deceso fue confirmado en el sitio.

Personal de Criminalística y peritos de la UFI Delitos Especiales realizaron los primeros peritajes para determinar las circunstancias que rodearon el fallecimiento. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue local, donde se practicará la autopsia correspondiente para esclarecer las causas del fatal desenlace.

El suceso generó un profundo impacto entre los trabajadores de la fábrica, quienes fueron testigos directos del momento y alertaron a las autoridades al percatarse del estado crítico de Vega. La investigación judicial continúa para determinar si el deceso se debió a causas naturales o si existieron factores laborales que contribuyeron al mismo.

