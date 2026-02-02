El conflicto entre consumidores sanjuaninos y la firma Branka Motors entrará este viernes en una instancia decisiva. La Dirección de Defensa del Consumidor confirmó que la audiencia conciliatoria se realizará el viernes 6 de febrero a las 10, con el objetivo de que la empresa presente un plan concreto de soluciones frente a las denuncias acumuladas por incumplimientos.
Denuncias por motos: este viernes Branka debe presentar soluciones a damnificados
