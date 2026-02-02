"
Denuncias por motos: este viernes Branka debe presentar soluciones a damnificados

La Dirección de Defensa del Consumidor confirmó que este viernes se realizará la audiencia conciliatoria con Branka Motors. La empresa deberá presentar fechas de entrega de motos o reintegros de dinero; de lo contrario, podrían aplicarse sanciones.

El conflicto entre consumidores sanjuaninos y la firma Branka Motors entrará este viernes en una instancia decisiva. La Dirección de Defensa del Consumidor confirmó que la audiencia conciliatoria se realizará el viernes 6 de febrero a las 10, con el objetivo de que la empresa presente un plan concreto de soluciones frente a las denuncias acumuladas por incumplimientos.

La directora del organismo, Fabiana Carrizo, explicó que en las últimas dos semanas se registraron más de 200 denuncias vinculadas a la falta de entrega de motocicletas y de documentación obligatoria. En ese contexto, se mantuvieron reuniones previas con los abogados de la empresa para ordenar los reclamos y exigir definiciones antes de la audiencia formal.

Según detalló la funcionaria, en la instancia conciliatoria Branka Motors deberá informar qué días entregará las motos pendientes o, en los casos en que los clientes hayan optado por esa vía, cómo y cuándo reintegrará el dinero. “El objetivo es que todos los casos tengan una solución dentro del proceso de conciliación y que la empresa cumpla con lo adeudado”, señaló.

Carrizo indicó que los representantes legales de la firma ya fueron notificados sobre el volumen de entregas pendientes y la documentación que debía regularizarse ante las concesionarias. Si bien reconoció que algunas entregas comenzaron, aclaró que la situación aún no está resuelta en su totalidad y que ese será uno de los puntos centrales del encuentro del viernes.

Desde Defensa del Consumidor remarcaron que el organismo actúa en el plano administrativo y conciliatorio, mientras que los hechos que puedan configurar delitos o incumplimientos más graves continúan bajo análisis judicial. En ese marco, Carrizo fue clara sobre las consecuencias de una eventual falta de respuestas: “Si no se presentan soluciones concretas, se avanzará con sanciones y se remitirá toda la información a la Justicia”.

Mientras tanto, los consumidores afectados siguen a la espera de definiciones. Muchos de ellos reclaman desde hace meses la entrega de las unidades abonadas o la devolución del dinero, con la expectativa de que la audiencia del viernes marque un punto de inflexión en un conflicto que mantiene en vilo a cientos de familias sanjuaninas.

