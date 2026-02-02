Denuncias por motos: este viernes Branka debe presentar soluciones a damnificados

Carrizo indicó que los representantes legales de la firma ya fueron notificados sobre el volumen de entregas pendientes y la documentación que debía regularizarse ante las concesionarias. Si bien reconoció que algunas entregas comenzaron, aclaró que la situación aún no está resuelta en su totalidad y que ese será uno de los puntos centrales del encuentro del viernes.

Desde Defensa del Consumidor remarcaron que el organismo actúa en el plano administrativo y conciliatorio, mientras que los hechos que puedan configurar delitos o incumplimientos más graves continúan bajo análisis judicial. En ese marco, Carrizo fue clara sobre las consecuencias de una eventual falta de respuestas: “Si no se presentan soluciones concretas, se avanzará con sanciones y se remitirá toda la información a la Justicia”.

Mientras tanto, los consumidores afectados siguen a la espera de definiciones. Muchos de ellos reclaman desde hace meses la entrega de las unidades abonadas o la devolución del dinero, con la expectativa de que la audiencia del viernes marque un punto de inflexión en un conflicto que mantiene en vilo a cientos de familias sanjuaninas.