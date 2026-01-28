"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > motos

Recuperaron un auto y tres motos robadas en distintos puntos sanjuaninos

La Policía de San Juan recuperó cuatro vehículos con pedido de secuestro vigente durante un operativo realizado en 25 de Mayo, Capital y Chimbas.

La Sección Sustracción de Automotores y Autopartes, dependiente de la Dirección Judicial D-5, llevó adelante un operativo en los departamentos 25 de Mayo, Capital y Chimbas, donde logró recuperar cuatro vehículos que registraban pedidos de secuestro activos emitidos por distintas autoridades judiciales.

El primer procedimiento se realizó en la localidad de Casuarinas, en el departamento 25 de Mayo, donde el personal policial secuestró un automóvil Peugeot 408, que contaba con una orden judicial por hurto, requerida por la Fiscalía de la Provincia de Mendoza.

image

En el mismo departamento, los efectivos también procedieron al secuestro de una motocicleta Motomel B110, la cual presentaba un pedido de secuestro por hurto calificado. El rodado quedó a disposición de la Unidad Conclusiva de Instrucción en turno.

Te puede interesar...

image

Por otra parte, en el departamento Capital, las fuerzas policiales recuperaron una motocicleta Skygo 110 cc, que tenía un pedido de secuestro por robo, y fue puesta bajo la órbita de la UFI de Delitos Contra la Propiedad.

Finalmente, en el departamento Chimbas, se incautó una motocicleta Zanella ZB RT 110 cc, la cual registraba un pedido de secuestro por hurto, quedando también a disposición de la UFI de Delitos Contra la Propiedad.

Todos los vehículos recuperados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes, con el objetivo de continuar con las actuaciones legales correspondientes y avanzar en las investigaciones para determinar las responsabilidades penales.

Temas

Te puede interesar