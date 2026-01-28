Recuperaron un auto y tres motos robadas en distintos puntos sanjuaninos

image

Por otra parte, en el departamento Capital, las fuerzas policiales recuperaron una motocicleta Skygo 110 cc, que tenía un pedido de secuestro por robo, y fue puesta bajo la órbita de la UFI de Delitos Contra la Propiedad.

Finalmente, en el departamento Chimbas, se incautó una motocicleta Zanella ZB RT 110 cc, la cual registraba un pedido de secuestro por hurto, quedando también a disposición de la UFI de Delitos Contra la Propiedad.

Todos los vehículos recuperados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes, con el objetivo de continuar con las actuaciones legales correspondientes y avanzar en las investigaciones para determinar las responsabilidades penales.