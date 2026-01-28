La Sección Sustracción de Automotores y Autopartes, dependiente de la Dirección Judicial D-5, llevó adelante un operativo en los departamentos 25 de Mayo, Capital y Chimbas, donde logró recuperar cuatro vehículos que registraban pedidos de secuestro activos emitidos por distintas autoridades judiciales.
Recuperaron un auto y tres motos robadas en distintos puntos sanjuaninos
