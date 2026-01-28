Avanza la investigación por Branka Motors y se agranda la lista de víctimas

Hasta el momento, hay tres empresarios identificados y bajo la lupa judicial. Sin embargo, desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que el foco actual está puesto en la sistematización de la enorme cantidad de denuncias, antes de avanzar con imputaciones formales.

El “modus operandi” bajo análisis

La fiscalía investiga una posible defraudación sistemática. De acuerdo con los relatos de los denunciantes, muchos de ellos habrían abonado sumas superiores a los dos millones de pesos, ya sea en un solo pago o mediante planes de cuotas, sin haber recibido nunca la motocicleta acordada.

Ante la saturación del sistema judicial por la cantidad de presentaciones, se dispuso la asignación de turnos para radicar nuevas denuncias hasta el mes de febrero, mientras se ordena el cúmulo de expedientes.

El caso tomó mayor notoriedad pública tras un incidente ocurrido en un local de avenida Rioja y 25 de Mayo, donde un cliente intentó llevarse una unidad por la fuerza ante la falta de respuestas de la empresa, situación que derivó en su detención.

La postura de la Justicia

Antes de iniciar su licencia, el fiscal Guillermo Heredia se había referido públicamente al expediente y confirmó que la causa se encuentra en una etapa inicial, aunque con medidas concretas ya ejecutadas. “Las denuncias son recientes y estamos reuniendo los elementos necesarios para determinar si los hechos configuran un delito penal”, explicó en Tribunales.

Heredia también confirmó la realización de allanamientos previos y precisó que, en su mayoría, se secuestró documentación vinculada a operaciones comerciales, remarcando que el legajo permanece reservado para no entorpecer la investigación.

Desde la UFI de Delitos Informáticos y Estafas aclararon además que las acciones iniciadas en el fuero civil o en Defensa del Consumidor no condicionan la causa penal, que avanza por un carril independiente para establecer si existió una intencionalidad delictiva.

Mientras tanto, Branka Motors confirmó el cese de sus actividades comerciales en San Juan, en el marco de una causa que continúa creciendo en volumen, complejidad y expectativa por parte de los damnificados.