El gobernador Marcelo Orrego encabezó este miércoles la entrega de 69 viviendas correspondientes a la primera etapa del barrio Panaderos y Pasteleros, ubicado sobre calle Bonduel 860 Norte, en el departamento Chimbas. El complejo habitacional abarca un total de 101 casas destinadas a brindar una solución definitiva a familias vinculadas al sector gremial, muchas de las cuales esperaban la casa propia desde hacía más de 20 años.
Cumplieron el sueño de la casa propia: Orrego entregó 69 viviendas en Chimbas
El Gobernador encabezó la entrega del barrio Panaderos y Pasteleros, un complejo de 101 casas que beneficia a familias con más de dos décadas de demanda habitacional.