Cumplieron el sueño de la casa propia: Orrego entregó 69 viviendas en Chimbas

Durante la ceremonia, en la que estuvo acompañado por el ministro de Infraestructura, Fernando Perea, y la directora del IPV, Elina Peralta, el mandatario destacó el esfuerzo de la gestión: "Llevamos dos años y medio de gestión, administrando un 40% menos de recursos que la gestión anterior, y aun así estamos haciendo realidad obras que parecían impensadas. Hoy entregamos 69 viviendas a familias que esperaron décadas por una solución habitacional. La casa es mucho más que una estructura: es el lugar donde van a construir un hogar, encontrar estabilidad y crecer".

Las unidades entregadas cuentan con una superficie promedio de 63,17 metros cuadrados, distribuidos en dos dormitorios, baño, estar-comedor-cocina y lavadero interior. Dentro del proyecto general de 101 viviendas, seis unidades fueron adaptadas especialmente con criterios de accesibilidad para personas con discapacidad motriz.