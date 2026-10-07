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Cumplieron el sueño de la casa propia: Orrego entregó 69 viviendas en Chimbas

El Gobernador encabezó la entrega del barrio Panaderos y Pasteleros, un complejo de 101 casas que beneficia a familias con más de dos décadas de demanda habitacional.

El gobernador Marcelo Orrego encabezó este miércoles la entrega de 69 viviendas correspondientes a la primera etapa del barrio Panaderos y Pasteleros, ubicado sobre calle Bonduel 860 Norte, en el departamento Chimbas. El complejo habitacional abarca un total de 101 casas destinadas a brindar una solución definitiva a familias vinculadas al sector gremial, muchas de las cuales esperaban la casa propia desde hacía más de 20 años.

Durante la ceremonia, en la que estuvo acompañado por el ministro de Infraestructura, Fernando Perea, y la directora del IPV, Elina Peralta, el mandatario destacó el esfuerzo de la gestión: "Llevamos dos años y medio de gestión, administrando un 40% menos de recursos que la gestión anterior, y aun así estamos haciendo realidad obras que parecían impensadas. Hoy entregamos 69 viviendas a familias que esperaron décadas por una solución habitacional. La casa es mucho más que una estructura: es el lugar donde van a construir un hogar, encontrar estabilidad y crecer".

Las unidades entregadas cuentan con una superficie promedio de 63,17 metros cuadrados, distribuidos en dos dormitorios, baño, estar-comedor-cocina y lavadero interior. Dentro del proyecto general de 101 viviendas, seis unidades fueron adaptadas especialmente con criterios de accesibilidad para personas con discapacidad motriz.

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La obra contempló un sistema constructivo tradicional con instalaciones completas de luz, agua potable y gas natural. Además, el sector cuenta con calles enripiadas, alumbrado público, veredas, puentes peatonales, un espacio verde equipado con arbolado y mobiliario urbano, y una barrera forestal sobre calle Bonduel.

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