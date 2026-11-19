Los pasajes se encuentran disponibles a través del sitio web de la compañía y en agencias de viajes, con tarifas desde los 78.000 pesos por tramo, con impuestos y tasas incluidos.

Desde JetSMART señalaron que la apertura de esta ruta forma parte de su plan de expansión nacional y regional. “Estamos muy orgullosos de poder seguir sumando destinos a nuestra red doméstica en Argentina con el desembarco directo en San Juan. Este es otro paso más en nuestro plan de crecimiento en el país y la región. Hoy ya superamos el 30% de participación en el mercado de cabotaje, con una red de más de 30 rutas domésticas y regionales que sigue expandiéndose”, expresó Gonzalo Pérez Corral, country manager de JetSMART en Argentina.

Por su parte, Federico Petazzi, gerente comercial de la aerolínea en Argentina, sostuvo que la nueva conexión busca acercar una propuesta de tarifas bajas y estándares de puntualidad y confiabilidad. También destacó las posibilidades para quienes viajan por negocios o turismo, especialmente para disfrutar de los paisajes y eventos culturales de San Juan, como la Fiesta Nacional del Sol.