La funcionaria indicó que en la presentación estuvieron representadas todas las facultades, la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud y los tres Institutos Preuniversitarios. También participaron equipos técnicos y secretarios financieros y técnicos de las distintas dependencias.

Por su parte, el secretario de Obras, Servicios y Desarrollo Sustentable, Fernando Gómez, explicó que el plan fue impulsado en conjunto por el Comité de Higiene y Seguridad de la UNSJ y la Dirección General de Construcciones Universitarias. La propuesta se estructura en dos líneas de trabajo: una orientada a la prevención y mitigación de riesgos, y otra destinada a establecer una guía de seguimiento que permita identificar las problemáticas y actuar sobre ellas.

Durante la presentación también se abordaron los aspectos técnicos necesarios para evaluar los edificios y establecer los procedimientos que deberán seguir las distintas dependencias. El Comité de Higiene y Seguridad, a cargo del licenciado Patricio Bustos, tuvo a su cargo la exposición sobre prevención, mientras que personal de Construcciones Universitarias explicó lo relativo al relevamiento y de qué manera se analizará cada inmueble.

El trabajo continuará después de esta primera instancia. Gómez adelantó que la Secretaría de Obras coordinará nuevos encuentros con aquellas unidades académicas que requieran acompañamiento para realizar las evaluaciones. La modalidad dependerá de los recursos técnicos disponibles en cada dependencia: algunas cuentan con secretarías técnicas y personal especializado que puede llevar adelante los análisis, mientras que otras podrían necesitar la asistencia de los equipos centrales.

“Vamos a ir trabajando a ver a qué unidades académicas vamos y a cuáles otras les damos quizás un poco de libertad de poder realizar estos análisis”, explicó el funcionario. Como ejemplo, mencionó que las facultades de Arquitectura e Ingeniería cuentan con personal idóneo para desarrollar sus propias evaluaciones.