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El dólar blue arrancó la semana sin cambios en San Juan: a cuánto cerró

El dólar blue en San Juan se mantuvo en $1.575 para la venta y $1.515 para la compra. El oficial del Banco Nación también conservó sus valores, mientras que el dólar tarjeta cotizó a $2.041.

El dólar blue en San Juan comenzó la semana sin cambios y se mantuvo en $1.575 para la venta y $1.515 para la compra. La cotización también permaneció estable en la City porteña y en el mercado oficial.

En la Ciudad de Buenos Aires, el dólar blue cerró a $1.555 para la venta y $1.535 para la compra, sin variaciones respecto del viernes.

Por su parte, el dólar oficial del Banco Nación registró su cuarta jornada consecutiva sin cambios y se ubicó en $1.570 para la venta y $1.520 para la compra.

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El dólar tarjeta también conservó su valor desde el miércoles y cotizó a $2.041 para la venta.

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