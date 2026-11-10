El dólar blue en San Juan comenzó la semana sin cambios y se mantuvo en $1.575 para la venta y $1.515 para la compra. La cotización también permaneció estable en la City porteña y en el mercado oficial.
San Juan 8 > Información General > San Juan
El dólar blue arrancó la semana sin cambios en San Juan: a cuánto cerró
El dólar blue en San Juan se mantuvo en $1.575 para la venta y $1.515 para la compra. El oficial del Banco Nación también conservó sus valores, mientras que el dólar tarjeta cotizó a $2.041.