El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, participará este miércoles 11 de noviembre de la histórica misa que presidirá el papa León XIV en la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, tras recibir una invitación especial del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para formar parte de una jornada de profunda trascendencia religiosa y espiritual para millones de argentinos.
Carlos Munisaga participará de la misa del Papa León XIV en Luján
El intendente de Rawson participará de la multitudinaria celebración que encabezará el Sumo Pontífice este miércoles 11 de noviembre, a las 10 horas, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.