Carlos Munisaga participará de la misa del Papa León XIV en Luján

La celebración se desarrollará desde las 10 horas en la Plaza Belgrano, frente a la emblemática Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde se espera una convocatoria multitudinaria de fieles y peregrinos provenientes de distintos puntos del país, quienes se reunirán para compartir un encuentro de fe, esperanza y unidad junto al máximo representante de la Iglesia católica.

La presencia de Munisaga adquiere especial relevancia institucional, ya que permitirá representar al departamento de Rawson y a la provincia de San Juan en un acontecimiento de alcance nacional e internacional, compartiendo la jornada con autoridades de distintos niveles de gobierno y representantes de la Iglesia.