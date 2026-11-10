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Carlos Munisaga participará de la misa del Papa León XIV en Luján

El intendente de Rawson participará de la multitudinaria celebración que encabezará el Sumo Pontífice este miércoles 11 de noviembre, a las 10 horas, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, participará este miércoles 11 de noviembre de la histórica misa que presidirá el papa León XIV en la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, tras recibir una invitación especial del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para formar parte de una jornada de profunda trascendencia religiosa y espiritual para millones de argentinos.

La celebración se desarrollará desde las 10 horas en la Plaza Belgrano, frente a la emblemática Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde se espera una convocatoria multitudinaria de fieles y peregrinos provenientes de distintos puntos del país, quienes se reunirán para compartir un encuentro de fe, esperanza y unidad junto al máximo representante de la Iglesia católica.

La presencia de Munisaga adquiere especial relevancia institucional, ya que permitirá representar al departamento de Rawson y a la provincia de San Juan en un acontecimiento de alcance nacional e internacional, compartiendo la jornada con autoridades de distintos niveles de gobierno y representantes de la Iglesia.

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La misa tendrá además un significado especial, ya que marcará el cierre de la visita apostólica de León XIV a la Argentina, antes de continuar su viaje hacia Perú, dejando un mensaje de paz, fraternidad y esperanza para toda la comunidad.

De esta manera, Carlos Munisaga, invitado por el gobernador Axel Kicillof, será parte de una jornada histórica para la fe católica argentina, llevando la representación de Rawson a un encuentro multitudinario que quedará marcado por su profundo significado religioso y espiritual.

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