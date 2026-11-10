Alertan por ráfagas de viento Sur y chaparrones para este martes

Durante la mañana se mantendrá activa la probabilidad de chaparrones aislados con porcentajes de precipitación que oscilarán entre el 10% y el 40%. No obstante, el factor predominante del día será la presencia constante del viento del sector Sur, el cual registrará velocidades medias de entre 23 y 31 km/h con ráfagas persistentes que podrían tocar los 59 km/h hasta la tarde.

Hacia la noche, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse. Las probabilidades de lluvia decaerán por completo y el cielo permanecerá parcialmente nublado, mientras que las ráfagas perderán fuerza, quedando un viento suave del Sur a una velocidad moderada de entre 13 y 22 km/h con una temperatura que rondará los 24°C.