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Alertan por ráfagas de viento Sur y chaparrones para este martes

Se espera una jornada inestable con una temperatura máxima de 30°C, probabilidad de chaparrones matinales y la presencia constante de viento del sector Sur con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.

La provincia de San Juan registrará una jornada de tiempo inestable y marcado protagonismo del viento durante este martes 10 de noviembre. De acuerdo con los datos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima se ubicó en 16°C a primeras horas de la mañana y se prevé una escalada del termómetro hasta alcanzar una máxima de 30°C en horas de la tarde.

Durante la mañana se mantendrá activa la probabilidad de chaparrones aislados con porcentajes de precipitación que oscilarán entre el 10% y el 40%. No obstante, el factor predominante del día será la presencia constante del viento del sector Sur, el cual registrará velocidades medias de entre 23 y 31 km/h con ráfagas persistentes que podrían tocar los 59 km/h hasta la tarde.

Hacia la noche, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse. Las probabilidades de lluvia decaerán por completo y el cielo permanecerá parcialmente nublado, mientras que las ráfagas perderán fuerza, quedando un viento suave del Sur a una velocidad moderada de entre 13 y 22 km/h con una temperatura que rondará los 24°C.

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