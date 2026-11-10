La provincia de San Juan registrará una jornada de tiempo inestable y marcado protagonismo del viento durante este martes 10 de noviembre. De acuerdo con los datos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima se ubicó en 16°C a primeras horas de la mañana y se prevé una escalada del termómetro hasta alcanzar una máxima de 30°C en horas de la tarde.
Alertan por ráfagas de viento Sur y chaparrones para este martes
Se espera una jornada inestable con una temperatura máxima de 30°C, probabilidad de chaparrones matinales y la presencia constante de viento del sector Sur con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.