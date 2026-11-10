La postura de Flor Peña ante la llegada de León XIV

La actriz aclaró que no es una persona religiosa ni se identifica con ninguna institución, aunque valoró lo que ocurrió: "No soy religiosa. No comulgo con ninguna institución, pero respeto la fe. Me parece una energía muy poderosa".

Para Flor Peña, lo más importante fue el mensaje que se escuchó y la cantidad de gente que se acercó a oírlo. "Que tanta gente se haya congregado a escuchar palabras de unidad, de igualdad de oportunidades, de amor, de respeto, de educación, de empatía frente a los más necesitados, me parece esencial en un momento de tanta crueldad", escribió.