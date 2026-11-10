Flor Peña se sumó al debate que generó la visita del papa León XIV a la Argentina con un mensaje que publicó en su cuenta de X este lunes por la tarde. Lo hizo con el hashtag #PapaLeonXIV y dejó en claro desde el comienzo desde qué lugar opinaba.
La postura de Flor Peña ante la llegada de León XIV
La actriz aclaró que no es una persona religiosa ni se identifica con ninguna institución, aunque valoró lo que ocurrió: "No soy religiosa. No comulgo con ninguna institución, pero respeto la fe. Me parece una energía muy poderosa".