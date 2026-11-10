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La postura de Flor Peña ante la llegada de León XIV

La actriz aclaró que no es una persona religiosa ni se identifica con ninguna institución, aunque valoró lo que ocurrió: "No soy religiosa. No comulgo con ninguna institución, pero respeto la fe. Me parece una energía muy poderosa".

Flor Peña se sumó al debate que generó la visita del papa León XIV a la Argentina con un mensaje que publicó en su cuenta de X este lunes por la tarde. Lo hizo con el hashtag #PapaLeonXIV y dejó en claro desde el comienzo desde qué lugar opinaba.

La actriz aclaró que no es una persona religiosa ni se identifica con ninguna institución, aunque valoró lo que ocurrió: "No soy religiosa. No comulgo con ninguna institución, pero respeto la fe. Me parece una energía muy poderosa".

Para Flor Peña, lo más importante fue el mensaje que se escuchó y la cantidad de gente que se acercó a oírlo. "Que tanta gente se haya congregado a escuchar palabras de unidad, de igualdad de oportunidades, de amor, de respeto, de educación, de empatía frente a los más necesitados, me parece esencial en un momento de tanta crueldad", escribió.

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Su posteo se suma a los de otras figuras del espectáculo que se expresaron en redes por la visita del Papa, que convocó a miles de fieles y a varios famosos en la misa del Monumento a los Españoles.

FUENTE: PRIMICIAS YA

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