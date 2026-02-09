San Juan visibilizó el cáncer infantil: 30 nuevos casos por año y un trabajo clave

Tecnología y profesionales capacitados

Arrieta destacó que, en los últimos años, San Juan logró fortalecer su sistema de atención oncológica infantil, no solo con equipamiento, sino con personal especializado. “No solamente necesitás tecnología, sino recurso humano capacitado. Incorporamos citogenética, técnicas de FISH y secuenciación genómica, que antes no se hacían acá”, explicó.

image

Según señaló, estos avances permiten aplicar tratamientos más precisos y personalizados: “Eso nos ayuda a avanzar en terapias más específicas, que hoy son la nueva forma de tratar el cáncer”.

Una cifra que se mantiene estable

En cuanto a la cantidad de casos, la médica aseguró que la incidencia se mantiene estable desde hace años. “Tenemos entre 27 y 30 casos nuevos por año. No es que haya más cáncer en San Juan. Tiene que ver con la población”, aclaró. Además, indicó que no existen zonas de la provincia con mayor incidencia que otras.

El mensaje del gobernador

De la actividad participó el gobernador Marcelo Orrego, quien destacó el trabajo conjunto entre el Estado, las instituciones y las familias. “Es un privilegio estar acá y reconocer el enorme trabajo de FUNDAME. Cuando instituciones, Estado y familias trabajan juntas, se generan esperanza y futuro”, expresó.

image

Y agregó: “Si hay esperanza, hay vida, y la palabra que resume todo esto es amor”. Durante su discurso, también puso en valor el rol de la fundación y el esfuerzo diario de los chicos y sus familias. “Reflexionamos sobre el enorme trabajo que hacen de manera altruista, siempre en los momentos más delicados. No hay que olvidar a las familias, porque estamos al lado de ellos siempre”, sostuvo.

Orrego también recordó a los niños que ya no están y expresó su reconocimiento a la institución organizadora. “Cuando aparece el cáncer, hay un antes y un después”

Por su parte, el ministro de Salud, Amilcar Dobladez, resaltó la importancia del acompañamiento integral. “Cuando la palabra cáncer aparece, hay un antes y un después para toda la familia. Ahí el acompañamiento hace la diferencia”, afirmó. Y agregó: “Como funcionarios, nuestra tarea es estar cerca, facilitar y apoyar a quienes están todos los días en la trinchera”.

La jornada concluyó con la participación de familiares, profesionales y voluntarios, que renovaron su compromiso con la lucha contra el cáncer infantil. Los globos amarillos que se elevaron al cielo representaron un mensaje colectivo de esperanza, unión y acompañamiento, en una pelea que se libra todos los días dentro y fuera del hospital.

Como resumió Arrieta: “Para salir adelante de este problema, el acompañamiento de la sociedad es fundamental”.