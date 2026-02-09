Uno por encubrimiento y otro in fraganti: dos detenidos por robos en viviendas

Intentó robar un TV y fue atrapado

El segundo hecho se registró en Capital, en inmediaciones de calle Salta Norte, en el barrio Agua y Energía. En ese lugar, un joven de 18 años, identificado como Figueroa, fue sorprendido cuando intentaba escapar con un televisor envuelto en una sábana naranja, tras haber ingresado a una vivienda.

image

La intervención policial se produjo luego del aviso de una vecina, que alertó sobre movimientos sospechosos en la zona. Según relató la víctima, un hombre de 61 años, el sospechoso violentó una ventana del fondo, escaló una pared medianera y logró ingresar al domicilio. En el lugar, además, se secuestró una barra de hierro macizo utilizada para forzar el ingreso.

image

El joven fue detenido en el lugar y quedó a disposición de la UFI Flagrancia, a cargo del ayudante fiscal Agustín Caballero Vidal, acusado de robo agravado por efracción y escalamiento en grado de tentativa.

Ambos procedimientos permitieron recuperar los elementos robados y evitar que los hechos quedaran impunes.