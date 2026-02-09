Uno por encubrimiento y otro in fraganti: dos detenidos por robos en viviendas
Intentó escapar con un televisor, otro quedó implicado por encubrimiento y ambos terminaron detenidos tras operativos en La Bebida y Capital. Denuncias vecinales, patrullajes y operativos rápidos permitieron esclarecer ambos robos.
El primer caso ocurrió en el Barrio Conjunto VI, en la localidad de La Bebida, alrededor del mediodía, luego de que un vecino denunciara la sustracción de varios objetos de su vivienda.
La víctima, de 33 años, informó el robo de un televisor LG de 43 pulgadas, un control remoto y una colcha de polar color rosada. A partir de la denuncia, los efectivos iniciaron una investigación que permitió identificar a un hombre de 34 años, de apellido Mercado, como presunto responsable del encubrimiento.
El sospechoso fue detenido en su domicilio, ubicado en el asentamiento Medalla Milagrosa, donde también se logró recuperar la totalidad de los efectos sustraídos. El hombre quedó a disposición de la UFI Flagrancia, bajo la órbita del fiscal Fernando Bonomo, y es investigado por el delito de encubrimiento.
El segundo hecho se registró en Capital, en inmediaciones de calle Salta Norte, en el barrio Agua y Energía. En ese lugar, un joven de 18 años, identificado como Figueroa, fue sorprendido cuando intentaba escapar con un televisor envuelto en una sábana naranja, tras haber ingresado a una vivienda.
La intervención policial se produjo luego del aviso de una vecina, que alertó sobre movimientos sospechosos en la zona. Según relató la víctima, un hombre de 61 años, el sospechoso violentó una ventana del fondo, escaló una pared medianera y logró ingresar al domicilio. En el lugar, además, se secuestró una barra de hierro macizo utilizada para forzar el ingreso.
El joven fue detenido en el lugar y quedó a disposición de la UFI Flagrancia, a cargo del ayudante fiscal Agustín Caballero Vidal, acusado de robo agravado por efracción y escalamiento en grado de tentativa.
Ambos procedimientos permitieron recuperar los elementos robados y evitar que los hechos quedaran impunes.