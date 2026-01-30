Rivadavia será sede de una empresa binacional argentino-chilena

Desde el lado chileno, la empresa funcionará como facilitadora del acceso a mercados internacionales, aprovechando las condiciones logísticas de Chile para garantizar el abastecimiento de productos con estándares de calidad internacional. Esto permitirá responder a necesidades provinciales en seguridad minera e industrial, además de ofrecer alimentos, bebidas y minerales para el agro en el mercado trasandino.

Una de las consignas centrales es extinguir los costos de "fletes muertos" entre ambas naciones, generando beneficios económicos y ambientales. Como prueba de este trabajo coordinado, la empresa ya desarrolló con éxito un proyecto agrícola en Jáchal, que incluyó la siembra de trigo destinado a su procesamiento y exportación como harina a Chile. Se prevé avanzar luego en la exportación directa de trigo por el Paso de Agua Negra.

En este marco, los empresarios Diego Sessa, Fernando Carmona, Patricio Espejo y Javier Melero se reunieron con el Secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico, Alfredo Aciar; el Secretario de Hacienda de Rivadavia, Ricardo Slabutzky; el diputado Juan Cruz Córdoba; el concejal Marcelo Barros; el Director de Comercio de Rivadavia, Santiago Ebbens; y el director de Comercio Exterior provincial, Adrián Alonso, para presentar el proyecto y recorrer las futuras instalaciones.