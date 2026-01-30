"
Rivadavia será sede de una empresa binacional argentino-chilena

Fruto del proceso de integración regional entre San Juan y la Región de Coquimbo, un consorcio de empresarios de ambos países inaugurará en abril sus instalaciones en la Avenida Ignacio de la Roza.

El proceso de integración económica, comercial y cultural supranacional entre la Región de Coquimbo (Chile) y la Provincia de San Juan sigue avanzando con impacto directo en el departamento Rivadavia. La decisión política de los gobernadores Marcelo Orrego y Cristóbal Nicolás Juliá de la Vega de acrecentar el comercio exterior se materializa con la radicación de esta nueva empresa.

El emprendimiento es impulsado por una alianza estratégica binacional. Por Argentina participa el empresario Diego Sessa, mientras que por Chile el desarrollo es liderado por Fernando Carmona y Hernán Vega, socios también de Harineros Sol de Vicuña, la primera empresa binacional instalada en Coquimbo durante 2025.

El proyecto, gestado durante los últimos ocho meses, tiene como objetivo en el ámbito argentino ampliar y diversificar la oferta de productos en San Juan, facilitando el acceso a insumos y bienes con históricas limitaciones de disponibilidad. Actualmente se finalizan los estudios de mercado para una implementación eficiente.

Desde el lado chileno, la empresa funcionará como facilitadora del acceso a mercados internacionales, aprovechando las condiciones logísticas de Chile para garantizar el abastecimiento de productos con estándares de calidad internacional. Esto permitirá responder a necesidades provinciales en seguridad minera e industrial, además de ofrecer alimentos, bebidas y minerales para el agro en el mercado trasandino.

Una de las consignas centrales es extinguir los costos de "fletes muertos" entre ambas naciones, generando beneficios económicos y ambientales. Como prueba de este trabajo coordinado, la empresa ya desarrolló con éxito un proyecto agrícola en Jáchal, que incluyó la siembra de trigo destinado a su procesamiento y exportación como harina a Chile. Se prevé avanzar luego en la exportación directa de trigo por el Paso de Agua Negra.

En este marco, los empresarios Diego Sessa, Fernando Carmona, Patricio Espejo y Javier Melero se reunieron con el Secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico, Alfredo Aciar; el Secretario de Hacienda de Rivadavia, Ricardo Slabutzky; el diputado Juan Cruz Córdoba; el concejal Marcelo Barros; el Director de Comercio de Rivadavia, Santiago Ebbens; y el director de Comercio Exterior provincial, Adrián Alonso, para presentar el proyecto y recorrer las futuras instalaciones.

