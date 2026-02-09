Super Bowl: la reacción de Rosalía, Lady Gaga y otros músicos ante el show del medio tiempo

WhatsApp Image 2026-02-09 at 11.41.16

"Me tienen que dar varias horas para dejarme entender el tsunami de emociones que estoy sintiendo. Gracias Benito, gracias Lady Gaga", señaló Ricky Martin, que actuó en el concierto.

La cantante española Rosalía compartió una historia en Instagram con imágenes del evento y el mensaje "Felicidades leyenda". Cardi B, que estuvo presenten en el escenario como invitada, aunque no cantó, le dedicó un "Felicitaciones" también en los mensajes temporales de la red.

Residente, que es amigo personal de Benito Ocasio -nombre real del Bad Bunny-, compartió una publicación con una serie de imágenes de ambos cantantes juntos abrazándose y con el mensaje "Orgulloso de ti x100pre", en relación al primer disco del boricua.

La rapera Doechii en X, y Jennifer Lopez y Shakira (que en 2020 actuaron juntas en el Super Bowl, sólo que cantaron en inglés) también compartieron halagos en Instagram al cantante y su actuación.

La principal crítica vino del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que afirmó que el espectáculo fue uno de los peores de la historia y que nadie entendió una palabra de lo que dijo.

"¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia!", dijo el presidente en la red social Truth Social.

Y agregó: "Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo".

Bad Bunny, contra las redadas inmigratorias

Bad Bunny se ha convertido en uno de los portavoces de la lucha contra las redadas migratorias del Gobierno de Estados Unidos y ICE, su actuación de anoche se ha convertido en un símbolo de orgullo de la comunidad latina en Estados Unidos y en todo el mundo.

Vale la pena recordar que también fue el primer artista en ganar el Premio Grammy al mejor álbum, con un disco íntegramente cantado en español, Debí tirar más fotos.

El puertorriqueño se presentará el próximo fin de semana en la Argentina, donde cantará 13, 14 y 15 de febrero en el estadio de River Plate.