El Comedor Universitario vuelve a funcionar en febrero en El Palomar

Inscripción online y turnero digital

Para acceder al servicio, los estudiantes deberán inscribirse de manera online a través del sistema oficial del Comedor Universitario. El trámite incluye la creación de un usuario y la posterior solicitud de turno.

El turnero digital estará habilitado desde este lunes 9 de febrero a las 8 y permanecerá disponible hasta el viernes a las 23:59. La inscripción deberá realizarse durante la semana previa a la fecha en la que se pretenda utilizar el servicio.

Además del sistema virtual, la UNSJ informó que habrá atención presencial los lunes, miércoles y viernes, de 9 a 12 horas, en las oficinas del comedor ubicadas en El Palomar. También se habilitó una línea de WhatsApp para consultas: 264 662 9521.

Desde la institución remarcaron que el regreso del comedor representa un beneficio clave para miles de estudiantes, especialmente en el actual contexto económico, y busca acompañar la permanencia en las aulas.