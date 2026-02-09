"
El Comedor Universitario vuelve a funcionar en febrero en El Palomar

La Universidad Nacional de San Juan confirmó que el Comedor Universitario de El Palomar reabrirá el 18 de febrero. En una primera etapa, funcionará solo en horario de almuerzo.

Luego de varias semanas de expectativa entre los estudiantes, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) confirmó la reapertura del Comedor Universitario del Complejo Deportivo El Palomar.

El servicio retomará su funcionamiento a partir del martes 18 de febrero y, durante el primer mes, atenderá exclusivamente en el horario de almuerzo, con el objetivo de garantizar una implementación ordenada del sistema.

Desde la casa de altos estudios informaron que podrán utilizar el comedor los alumnos regulares que hayan rendido y aprobado al menos dos materias en los últimos 365 días previos a la inscripción. También estarán habilitados los ingresantes que hayan aprobado el examen correspondiente y cuenten con el certificado de Matrícula en Trámite, emitido por el Departamento de Alumnos de su facultad.

Inscripción online y turnero digital

Para acceder al servicio, los estudiantes deberán inscribirse de manera online a través del sistema oficial del Comedor Universitario. El trámite incluye la creación de un usuario y la posterior solicitud de turno.

El turnero digital estará habilitado desde este lunes 9 de febrero a las 8 y permanecerá disponible hasta el viernes a las 23:59. La inscripción deberá realizarse durante la semana previa a la fecha en la que se pretenda utilizar el servicio.

Además del sistema virtual, la UNSJ informó que habrá atención presencial los lunes, miércoles y viernes, de 9 a 12 horas, en las oficinas del comedor ubicadas en El Palomar. También se habilitó una línea de WhatsApp para consultas: 264 662 9521.

Desde la institución remarcaron que el regreso del comedor representa un beneficio clave para miles de estudiantes, especialmente en el actual contexto económico, y busca acompañar la permanencia en las aulas.

