Personal de Vialidad Nacional – Distrito San Juan informa que, siendo las 12:30 horas del día de la fecha, se procedió a realizar un corte total de transitabilidad en la Ruta Nacional 141, específicamente en la zona de Bermejo, departamento Caucete. La medida fue adoptada de manera preventiva ante la bajada de creciente provocada por las condiciones climáticas adversas pronosticadas.
Corte total en la Ruta Nacional 141 por bajada de creciente en Bermejo
Vialidad Nacional informa la interrupción absoluta del tránsito en la zona de Bermejo, Caucete, debido a las peligrosas condiciones climáticas y el peligro inminente para la circulación.