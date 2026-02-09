"
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > RUTA NACIONAL

Corte total en la Ruta Nacional 141 por bajada de creciente en Bermejo

Vialidad Nacional informa la interrupción absoluta del tránsito en la zona de Bermejo, Caucete, debido a las peligrosas condiciones climáticas y el peligro inminente para la circulación.

Personal de Vialidad Nacional – Distrito San Juan informa que, siendo las 12:30 horas del día de la fecha, se procedió a realizar un corte total de transitabilidad en la Ruta Nacional 141, específicamente en la zona de Bermejo, departamento Caucete. La medida fue adoptada de manera preventiva ante la bajada de creciente provocada por las condiciones climáticas adversas pronosticadas.

Restricción de circulación Se comunica a la población que no se permite la circulación bajo ningún aspecto, quedando totalmente inhabilitado el paso a todo tipo de vehículo. La transitabilidad en la zona representa un peligro real e inminente para los usuarios de la vía.

Próxima actualización La vigencia del corte total será evaluada en las próximas horas, dependiendo de la evolución de las condiciones climáticas y el estado de la calzada. Se solicita máxima difusión de esta información a transportistas, camioneros, empresas de colectivos y a la población en general para evitar inconvenientes y garantizar la seguridad.

