Corte total en la Ruta Nacional 141 por bajada de creciente en Bermejo

Restricción de circulación Se comunica a la población que no se permite la circulación bajo ningún aspecto, quedando totalmente inhabilitado el paso a todo tipo de vehículo. La transitabilidad en la zona representa un peligro real e inminente para los usuarios de la vía.

Próxima actualización La vigencia del corte total será evaluada en las próximas horas, dependiendo de la evolución de las condiciones climáticas y el estado de la calzada. Se solicita máxima difusión de esta información a transportistas, camioneros, empresas de colectivos y a la población en general para evitar inconvenientes y garantizar la seguridad.