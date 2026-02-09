El área de Servicios Públicos del Ministerio de Infraestructura fue allanada en el marco de una causa judicial que investiga un presunto delito contra la propiedad, vinculado a un conflicto interno entre integrantes de una empresa que realizó obras de mantenimiento durante la gestión del exgobernador Sergio Uñac.
Allanamiento en Obras Menores por una causa judicial de la gestión anterior
Desde el Ministerio de Infraestructura aclararon que el conflicto es entre empleados de una empresa que realizaba obras menores en las escuelas durante la gestión de Uñac.