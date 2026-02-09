Allanamiento en Obras Menores por una causa judicial de la gestión anterior

Según detalló Álvarez, el conflicto es entre particulares y se origina a partir de una denuncia por presunta falsificación de firmas entre integrantes de la misma empresa. En ese contexto, la Justicia solicitó expedientes que forman parte del archivo histórico del área de Obras Menores, donde constan la documentación original.

La empresa involucrada fue contratista del Estado provincial y realizó refacciones y tareas de mantenimiento en establecimientos educativos, con su última obra registrada en el año 2022. “No se trata de una denuncia contra el Ministerio ni contra Obras Públicas. Es un conflicto privado entre partes de una empresa”, remarcó Álvarez.

La medida judicial se enmarca en una causa caratulada como “C/ A.D. s/ Delitos contra la Propiedad en perjuicio de Aguirre, Roberto Enrique”, correspondiente al Sumario Preventivo N.º 795/22 de la Sección Defraudaciones y Estafas. En ese expediente, la Justicia dispuso el allanamiento de dependencias donde se resguardan los expedientes originales de contrataciones directas, con el objetivo de secuestrar documentación específica para la investigación.