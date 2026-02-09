Con 775 donantes en un mes, San Juan apunta a no tener faltantes de sangre

“En enero logramos 775 donantes, que es un número que hace muchos años que no teníamos”, destacó Roca, y remarcó que el resultado fue inmediato. Gracias a ese volumen de donaciones, durante todo enero no se registraron faltantes en los hospitales públicos, algo poco habitual en períodos vacacionales.

“Enero estuvo espectacular, no hubo faltantes. El tema ahora es que esto se sostenga y no vuelva a caer”, advirtió.

Febrero, clave para sostener el número

Con ese objetivo, el IPHEM continuará durante febrero con colectas en distintos puntos de la provincia. Las próximas serán el 10 en Jáchal y el 12 en Rodeo, además de operativos que se seguirán organizando durante el mes. “Vamos a seguir organizando colectas todo febrero”, confirmó la directora, y señaló que la respuesta de la gente viene siendo muy positiva.

image

Roca recordó que la mayoría de la población está en condiciones de donar sangre. “Entre los 18 y los 65 años, la mayor parte de la gente puede donar”, explicó.

Las principales causas de postergación suelen estar vinculadas a situaciones de riesgo recientes, tatuajes, enfermedades hepáticas específicas o ciertos tratamientos médicos. Más allá de eso, desde el IPHEM insistieron en que cada donante cuenta, especialmente en algunos grupos sanguíneos.

“La sangre negativa siempre es la más difícil de conseguir, sobre todo el cero negativo, que es el donante universal”, señaló.

Dónde donar en San Juan

Además de las colectas itinerantes, los donantes pueden acercarse al IPHEM, de lunes a sábado, de 7 a 10.30. “El proceso dura alrededor de una hora y media, aunque la extracción en sí es breve. Hay controles previos que son fundamentales”, explicó Roca.

Con un récord reciente y un número objetivo claro sobre la mesa, el desafío ahora es sostener el compromiso social para que la cifra de 700 donantes mensuales se convierta en el nuevo piso y no en una excepción.