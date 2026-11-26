La defensa intentó evitar que el acusado permaneciera en el penal. Su abogado planteó que el joven es analfabeto y tiene un leve retraso madurativo, argumentos con los que buscó cuestionar la medida de coerción solicitada por la Fiscalía.

Sin embargo, el magistrado dispuso que permanezca detenido durante un año mientras se desarrollan las medidas probatorias.

El ataque y el disparo que terminó con la vida de Sebastián

Según la reconstrucción de la Fiscalía, el conflicto comenzó durante los festejos por el campeonato de Boca Juniors en la Plaza 25 de Mayo. Allí se habría producido una discusión por una tarjeta SUBE entre Gil Carrizo y el hermano menor de uno de los imputados.

Horas después, el enfrentamiento continuó en una vivienda del barrio Bernardino Rivadavia, donde Sebastián estaba reunido con amigos. Los tres integrantes de la familia Díaz llegaron al lugar y se produjo una pelea que comenzó en el exterior de la casa y siguió en el patio.

La acusación sostiene que Isaías Díaz arrinconó a la víctima contra un palet de madera y le apuntó con un arma. En esa secuencia habría accionado el gatillo en varias oportunidades. Dos intentos no produjeron disparos y, finalmente, salió el proyectil que impactó en el lado izquierdo del cuello de Gil Carrizo, debajo de la oreja.

La bala siguió una trayectoria ascendente y quedó alojada en la zona frontal de la cabeza. Sebastián cayó gravemente herido y fue asistido por Ricardo David Farías, dueño de la vivienda. Luego lo trasladaron al Hospital Marcial Quiroga, donde ingresó sin signos vitales.

La Fiscalía también expuso que durante el episodio el arma fue apuntada contra los propietarios de la casa. La conducta atribuida a Díaz derivó en una segunda imputación por violación de domicilio, además del homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego.

El padre y el tío también quedaron imputados

La investigación alcanzó también a Jorge Antonio Díaz, padre del presunto tirador, y a Emanuel Sebastián Díaz, su tío. Ambos fueron imputados por violación de domicilio y encubrimiento agravado, en concurso real.

Para los dos, la Fiscalía pidió prisión preventiva con el argumento de evitar que obstaculicen la investigación. El juez también ordenó que permanezcan detenidos mientras avanza la causa.

La reconstrucción fiscal indica que, después del disparo, los acusados se retiraron del lugar por distintos caminos. Jorge Díaz habría escapado en un Fiat Siena dorado, mientras que Isaías y Emanuel se alejaron a pie y luego abordaron un Fiat Duna rojo.

Con la formalización de las imputaciones, la causa tendrá un año de investigación para profundizar las pruebas y establecer la participación de cada uno. Isaías Díaz seguirá detenido en el penal, mientras que su padre y su tío también cumplirán prisión preventiva.