Uno de los registros más comprometedores mostró a la mujer en el baño de la vivienda mientras preparaba la sustancia que habría utilizado para dormir a la víctima. Las imágenes también permitieron observar cómo se comunicaba con sus cómplices, que posteriormente ingresaron al domicilio. La filmación, junto con el análisis de teléfonos, las tareas de campo y las intervenciones telefónicas, permitió avanzar sobre la identidad de los sospechosos.

Entre los principales nombres de la investigación aparece Clotilde Beatriz Lezcano, de 20 años, señalada como la presunta jefa de la organización. La joven ya se encontraba detenida en la Unidad Penitenciaria N° 8 de Los Hornos, acusada por un homicidio criminis causa cometido bajo una modalidad similar en Moreno. La pesquisa también identificó a otros integrantes que habrían participado de la estructura delictiva.

Con seis órdenes judiciales, los investigadores realizaron procedimientos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, principalmente en las villas 21-24 y Zavaleta, además de un operativo en la unidad penitenciaria donde estaba alojada Lezcano. Los procedimientos estuvieron a cargo de detectives de la DDI La Matanza, que trabajaron en colaboración con efectivos de la Policía de la Ciudad. El despliegue permitió detener a Mailén Antonela Azcárate, Dalila Ivana Encina, Ever Gabriel Benítez Lezcano, Lucas Ezequiel Acosta y Francisco Hernán Benítez Lezcano. En tanto, Lezcano fue notificada de la formación de la causa mientras continúa detenida.

El territorio de actuación de la banda comprendía distintos barrios populares porteños, desde donde se organizaban los contactos y los encuentros que terminaban en robos en el conurbano. Durante los allanamientos se secuestraron 31 celulares, cinco blísteres de medicamentos somníferos, tres netbooks, tres tablets, un iPad y otros elementos de interés para la causa. La Justicia busca determinar ahora si la organización estuvo involucrada en otros ataques cometidos con el mismo mecanismo.