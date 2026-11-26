Uno de los puntos que conectan los expedientes son los fondos que Beligoy habría recibido de la asociación desde 2020. De acuerdo con la denuncia, el dirigente percibió más de $420 millones mediante pagos en efectivo y transferencias bancarias. La Justicia busca determinar si esos ingresos guardan relación con la evolución de su patrimonio y con las adquisiciones que quedaron bajo sospecha.

La denuncia fue presentada por el legislador porteño de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso, quien puso bajo la lupa distintas operaciones inmobiliarias, vehículos de alta gama y participaciones societarias atribuidas al jefe del arbitraje argentino. La presentación fue ampliada esta semana tras conocerse que Beligoy también figura como titular de una vivienda en el country Saint Thomas, en Canning.

El expediente por la mansión de Pilar

La otra investigación se concentra en una propiedad de aproximadamente 105.000 metros cuadrados, valuada en unos US$17 millones y ubicada en Pilar. El inmueble está registrado a nombre de Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, cuyas posibilidades económicas para afrontar una adquisición de ese valor son objeto de investigación.

La sospecha judicial es que ambos podrían haber actuado como presuntos testaferros de dirigentes de la AFA. El expediente también busca reconstruir el origen de los fondos utilizados para comprar la propiedad y establecer quiénes serían sus verdaderos beneficiarios.

La causa por la mansión volvió a quedar bajo la órbita de Rafecas luego de que la Corte Suprema resolviera, el 19 de noviembre, que debía tramitar en los tribunales federales de Comodoro Py. Con la unificación, el juez y el fiscal federal Ramiro González tendrán a su cargo el análisis conjunto de las operaciones patrimoniales y financieras denunciadas. El objetivo será establecer si existió una conexión entre los fondos que habrían salido de la AFA y la adquisición de bienes de alto valor.