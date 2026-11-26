Según la reconstrucción realizada a partir de testimonios y fuentes policiales, los seis sospechosos llegaron en dos vehículos: un Renault Logan blanco y un Fiat Cronos gris. Llevaban chalecos, esposas y distintas armas, entre ellas una escopeta tipo Ithaca.

Una vez dentro de la vivienda, se presentaron como integrantes de fuerzas de seguridad y obligaron a los jóvenes a arrojarse al suelo. Sin embargo, la situación derivó en una secuencia de disparos y agresiones físicas.

Un joven recibió un disparo y sufrió una fractura

La víctima más comprometida fue Franco Ariel Castro, de 19 años. Recibió un disparo en la pierna derecha y también sufrió un traumatismo en la cabeza. Primero fue asistido en el Centro de Salud Báez Laspiur y luego trasladado en ambulancia al Hospital Rawson.

En el centro médico constataron que presentaba un traumatismo encéfalo craneano, una lesión cortante en el cuero cabelludo y una herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida en la pierna derecha. El proyectil le provocó una fractura de tibia y quedó internado bajo observación.

El ataque también alcanzó a otras dos personas. Un adolescente de 15 años, primo de Castro, recibió un golpe con la culata de un arma, mientras que Dalmiro Mallea, de 19 años, fue agredido en la cabeza.

Antes de escapar, los atacantes se llevaron el teléfono celular del menor. Después abandonaron la vivienda en el Renault Logan blanco y el Fiat Cronos gris en los que habían llegado.

Criminalística encontró impactos de bala en la vivienda

Tras el episodio, efectivos policiales y personal de Criminalística trabajaron en la propiedad para relevar posibles pruebas. Durante la inspección encontraron impactos de proyectiles en el marco de una puerta de madera y en una pared. También se realizó un rastrillaje para buscar restos de municiones.

La investigación quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, con intervención del ayudante fiscal Alejandro Solera. La causa fue encuadrada como robo y busca determinar quiénes fueron los seis hombres que ingresaron a la vivienda, establecer su identidad y reconstruir cómo se desarrolló el ataque.