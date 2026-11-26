El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó a alerta naranja el aviso por tormentas para San Juan durante la tarde y la noche de este jueves 26 de noviembre. Después de varios días de inestabilidad y de las precipitaciones registradas en las últimas horas, se espera que las condiciones vuelvan a desmejorar en distintos sectores de la provincia.
Alerta naranja por tormentas: advierten por granizo, ráfagas y abundante lluvia
El Servicio Meteorológico Nacional elevó el nivel de advertencia para este jueves. Se esperan tormentas fuertes en el Gran San Juan y sectores del interior, con abundante caída de agua, actividad eléctrica, ráfagas y posible granizo.