El pronóstico estima una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. Las tormentas podrían ser fuertes y estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

La advertencia alcanza a Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, 9 de Julio, Albardón y las zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento. También se esperan tormentas en sectores precordilleranos de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda.