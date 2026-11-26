Uno de los principales hallazgos establece que, entre junio y agosto de 2024, la autoridad monetaria realizó cuatro envíos de 250 barras cada uno al Banco de Inglaterra, que actuó como custodio del Banco de Pagos Internacionales (BIS). Además, 115 lingotes fueron refundidos para cumplir con los estándares internacionales de comercialización.

La auditoría advirtió que la operación modificó la naturaleza del activo. El Banco Central dejó de tener esos lingotes físicos bajo custodia directa y pasó a contar con un derecho de crédito sobre una cuenta de «oro no asignado».

En términos prácticos, esto significa que la entidad tiene derecho a reclamar una cantidad equivalente de oro, pero ya no conserva la identificación de las mismas barras depositadas originalmente.

Las inconsistencias que encontró la auditoría

El informe cuestionó especialmente la falta de documentación para respaldar los movimientos. Según la AGN, el traslado se realizó sin un instructivo formalmente aprobado y no se pudo acceder a la póliza de seguro solicitada durante la revisión.

También detectó diferencias entre las respuestas del Banco Central y sus propios registros. La entidad había negado movimientos durante 2024 en su cuenta de oro en el exterior, pero los auditores identificaron, en la contabilidad del BCRA y en los extractos del BIS, tres colocaciones por un total de 96.000 onzas troy.

La AGN señaló que no recibió documentación suficiente para verificar las condiciones de esas operaciones, las autorizaciones, las contrapartes ni los rendimientos. Tampoco pudo establecer si el oro fue utilizado como garantía y si quedó expuesto a eventuales reclamos judiciales o a una pérdida de inmunidad.

La discusión por los US$1.023 millones

Otro de los puntos sensibles está relacionado con las operaciones financieras de cobertura realizadas durante 2025 con el BIS y Deutsche Bank, que utilizaron el oro como activo subyacente.

La AGN volvió a señalar que esas operaciones arrojaron pérdidas por US$1.023 millones liquidables en divisas. Sin embargo, durante el mismo período, las reservas de oro registraron una revalorización neta positiva de US$2.505 millones por el aumento del precio internacional del metal.

La diferencia de interpretación también involucra al Banco Central. La autoridad monetaria defendió esas operaciones como una estrategia de cobertura para proteger las reservas ante una eventual caída del precio del oro. Sostuvo que, al evaluar conjuntamente el valor del metal y el costo de los instrumentos financieros, el resultado neto fue positivo por US$2.505 millones.

La auditoría, por su parte, cuestionó que el BCRA no entregara los contratos ni los antecedentes técnicos necesarios para verificar las condiciones, los riesgos y las cláusulas de entrega física de esas operaciones.

El pedido para que el oro vuelva al país

En el tramo final del documento, la Presidencia de la AGN rechazó que la confidencialidad de las reservas pueda utilizarse para impedir el control externo. También cuestionó que las explicaciones públicas del Banco Central reemplazaran la documentación contractual que había solicitado.

«Rendir cuentas es una obligación para los funcionarios públicos», sostuvo el organismo al fundamentar sus observaciones.

La conclusión fue que no se había acreditado un beneficio sustancial que justificara el traslado del oro al exterior. Por eso, ante los riesgos internacionales y las dificultades para verificar las condiciones de las operaciones, la AGN pidió al Banco Central que adopte una estrategia de mayor cautela y disponga la repatriación de las reservas de oro a su Tesoro.

El informe vuelve a poner bajo discusión una decisión tomada durante 2024 por la conducción de Santiago Bausili y abre un nuevo frente de cuestionamientos sobre el manejo y la custodia de uno de los principales activos de las reservas internacionales.