Por el hecho están imputados Lucas Villaroel, señalado como quien habría efectuado los disparos; su padre, Carlos Villaroel; Jeremías Rodríguez y Tomás Ramos. La calificación legal que pesa sobre los cuatro es homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Los mensajes que complicaron a los acusados

Uno de los elementos que surgió durante la investigación fue una serie de mensajes aportados por el hermano de Carlos Villaroel. En una de esas conversaciones, Carlos habría escrito sobre su hijo: "Viste lo que se mandó Lucas".

En otro mensaje, también atribuido a Carlos Villaroel, aparece una frase vinculada directamente con la víctima: "Una rata menos, por fin vamos a descansar por Thiago Estrella".

Esos intercambios forman parte de los elementos incorporados a la investigación y adquirieron relevancia en la reconstrucción del caso.

El lunes se conocerán las penas acordadas

La audiencia de este jueves pasó a cuarto intermedio hasta el próximo lunes. Ese día, la Fiscalía revelará las penas pactadas con los cuatro imputados dentro del procedimiento de juicio abreviado.

El acuerdo deberá ser analizado por el tribunal colegiado, integrado por los jueces Eugenio Barbera, Diego Sanz y Alberto Caballero. Los magistrados tendrán la potestad de homologarlo o rechazarlo.

Si lo avalan, quedarán establecidas las condenas acordadas. En caso contrario, la causa deberá continuar por otra vía procesal y no se concretaría el cierre mediante el juicio abreviado.

La audiencia del lunes será determinante para conocer qué penas podrían recibir los cuatro acusados por el homicidio de Thiago Estrella.