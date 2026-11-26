La Justicia de San Juan formalizó este jueves la Investigación Penal Preparatoria (IPP) por el asesinato de Alan Sebastián Gil Carrizo, el joven de 22 años que murió tras recibir un disparo en el barrio Bernardino Rivadavia, en La Bebida, departamento Rivadavia. Al término de la audiencia, quedaron formalmente imputados los tres integrantes de la familia Díaz que permanecían detenidos.
Prisión preventiva para los tres imputados por el crimen de Sebastián Gil
En la audiencia de formalización realizada este jueves, la Justicia imputó a los tres integrantes de la familia Díaz por el homicidio de Alan Sebastián Gil Carrizo, ocurrido en La Bebida.