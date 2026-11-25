De las 2.828 causas penales ingresadas en 2026, casi la mitad corresponde al delito de lesiones, con 1.353 expedientes (47,8%). El segundo delito más frecuente es la desobediencia a órdenes judiciales, que alcanza 520 casos (18,4%), evidenciando que los agresores vulneran de manera sistemática las perimetrales y restricciones de acercamiento dictadas para proteger a las víctimas. En tercer lugar se ubican las amenazas, con 410 denuncias (14,5%). Sumadas, estas tres tipificaciones concentran el 80,7% de la judicialización en la provincia.

Asimismo, el informe registra 160 delitos contra la integridad sexual (comprendiendo 138 abusos sexuales simples y 22 abusos sexuales con acceso carnal), además de infracciones asociadas al incumplimiento de deberes de asistencia familiar, daños patrimoniales y conductas coercitivas dentro del ámbito del hogar.

La escalada extrema: tres femicidios en 60 días y una decena de tentativas

La frecuencia de las denuncias cotidianas cobra una gravedad dramática al contrastarse con el rebrote de la violencia femicida. San Juan venía de atravesar un año 2025 sin registrar ningún crimen de género, manteniendo casi dos años de relativa calma en sus estadísticas letales. Sin embargo, en un lapso de apenas dos meses esa tendencia se rompió trágicamente con tres femicidios concretados y al menos diez tentativas de homicidio investigadas en la provincia.

La secuencia de hechos fatales comenzó en julio con el crimen de Gemma Álvarez en la Costanera de Chimbas, embestida y apuñalada por su expareja, Matías Marín. El 13 de septiembre, la comunidad de Barreal fue sacudida por el femicidio de Camila Vecchiarello (26), apuñalada por su novio, Carlos Gonzalo Riveros. El 1 de octubre, el hallazgo del cuerpo de Fanny Figueroa (60) en el Loteo 30 de Agosto de Chimbas configuró el tercer hecho, investigado por el fuero de Delitos Especiales bajo la hipótesis de femicidio seguido de suicidio cometido por Daniel Maldonado.

Un factor de profunda preocupación en las investigaciones es la presencia de antecedentes penales e institucionales: en los casos de Gemma y Camila, los agresores registraban denuncias previas por violencia de género tramitadas formalmente tanto ante la UFI CAVIG como en la provincia de Salta. A esta trágica nómina se agregan las más de diez tentativas de femicidio tramitadas en 2026, donde las víctimas lograron sobrevivir a ataques brutales perpetrados con armas de fuego, armas blancas o mediante golpizas extremas.

"No hay otra verdad que los datos": la postura del CAVIG ante los recortes

Frente al resurgimiento de los hechos letales y en el marco de los debates nacionales en torno a la continuidad y financiamiento de las políticas públicas de género, la coordinadora general del UFI CAVIG, Claudia Ruiz, remarcó la gravedad del cuadro provincial:

> "Tres femicidios en menos de dos meses para una provincia como San Juan es muchísimo, sobre todo teniendo en cuenta que el año pasado no hubo que lamentar ninguno. Es una tendencia que sigue a nivel país, con hechos que han conmocionado mucho en los últimos meses".

Ante los cuestionamientos institucionales a la figura penal del femicidio y los recursos judiciales asignados —en momentos en que la tipificación penal enfrenta recursos de revisión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación— Ruiz fue categórica en sostener la validez del abordaje especializado:

> "En un contexto de recortes y achique institucional no hay que relajarse, hay que redoblar los esfuerzos. Estos no me hechos aislados, sino que refuerzan por qué existe la figura del femicidio en un momento donde se la está cuestionando tanto, incluso con causas en revisión en la Corte Suprema. No hay otra verdad que la realidad y los datos, no las opiniones".

La funcionaria del fuero especializado enfatizó que los femicidios no representan eventos aislados o repentinos, sino la culminación de un proceso de agresiones progresivas y desobediencias no contenidas que exigen mantener activos los canales de denuncia temprana.

Evolución histórica y la respuesta social en las calles por el 25N

El comportamiento de la demanda en Mesa de Entradas entre 2021 y 2026 evidencia una presión constante sobre el sistema judicial sanjuanino:

2021: 10.101 atenciones totales (2.627 denuncias formales).

10.101 atenciones totales (2.627 denuncias formales). 2022: 12.784 atenciones totales (3.246 denuncias formales).

12.784 atenciones totales (3.246 denuncias formales). 2023: 12.941 atenciones totales (2.887 denuncias formales).

12.941 atenciones totales (2.887 denuncias formales). 2024: 16.067 atenciones totales (3.519 denuncias formales —pico histórico del fuero—).

16.067 atenciones totales (3.519 denuncias formales —pico histórico del fuero—). 2025: 17.612 atenciones totales (3.156 denuncias formales).

17.612 atenciones totales (3.156 denuncias formales). 2026 (parcial a noviembre): 15.549 atenciones totales (2.828 denuncias formales).

Entre 2021 y 2025, la cantidad anual de intervenciones del CAVIG creció un 74,4%, lo que demuestra una mayor visibilización del recurso judicial por parte de la comunidad, aunque también la persistencia de los factores estructurales de vulnerabilidad.

Desde el ámbito de la sociedad civil, las organizaciones de mujeres y centrales sindicales vinculan este panorama con el impacto de la crisis socioeconómica. Laura Vera, referente de Amas de Casa del País e integrante del Consejo Provincial de Protección Integral de las Mujeres, advirtió que el aumento de la violencia extrema se da en un contexto de acentuada violencia económica y precarización, donde muchas mujeres deben costear tratamientos de salud mental para afrontar el hostigamiento cotidiano mientras asumen el cuidado exclusivo del hogar.

En la jornada del 25N, bajo la consigna "Contra el odio y la violencia, lucha y resistencia", diversas agrupaciones convocaron a marchar hacia la Plaza 25 de Mayo. Entre los reclamos centrales planteados por las organizaciones se destacan el funcionamiento pleno del observatorio provincial de violencia de género, la restitución de programas preventivos como la Educación Sexual Integral (ESI) y las jornadas de sensibilización en las escuelas, y la garantía de sanciones firmes ante los abusos hacia mujeres, infancias y diversidades.