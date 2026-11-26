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Marta Fort sacó de quicio a Dolli Irigoyen

Mientras Dolli iba explicando cómo cocinar el plato principal, Marta comenzó a desesperarse porque no llegaba a anotar las indicaciones. En eso, no se le daba mejor idea que interrumpir cada dos segundos a la cocinera.

"Recuerden cocinar el puré de arvejas...", expresó la cocinera. "Pará, pará...hoja de romero", dijo Marta quien tomaba nota rápidamente. "¡No escribas tanto! Poné costillita, ajo...ya está", le sugirió Irigoyen, tratando de que las anotaciones sean más prácticas y menos literales.

No paso más de un minuto cuando la "chocolatera" volvió a interrumpir y ahí Dolli no pudo contener su enojo. "¡No me digas más pará, pará!", gritó dejando sin palabras a Martita quien no volvió a hablar. "Epa, Dolli, ya descubrimos quien se levantó con el pie izquierdo", dijo Marta Fort en su entrevista con la producción tras la desopilante escena.

A pesar del cruce, ya Dolli manifestó en una oportunidad que Marta es una de sus participantes favoritas. "Martita no sabía nada. Se esmera porque tiene su cocinero en la casa que la hace entrenar y la prepara", dijo oportunamente, reconociendo el interés por aprender y seguir avanzando en el reality.