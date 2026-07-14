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Con 0.5°C de temperatura, San Juan arrancó el martes con mucho frío

La sensación térmica rozó los -1.3°C a primera hora de la mañana. Se espera una jornada soleada y despejada con una máxima que alcanzará los 18°C.

San Juan amaneció este martes 14 de julio de 2026 sintiendo con fuerza el rigor del invierno. De acuerdo con los datos oficiales de las 06:00 de la mañana, el termómetro marcó apenas 0.5°C, mientras que la sensación térmica descendió hasta los -1.3°C debido a una leve brisa del sector sur a 6 km/h y una humedad elevada del 90%.

A pesar del frío extremo de las primeras horas, el cielo se presenta completamente despejado y con una visibilidad óptima de 15 kilómetros. El sol asoma a las 08:32 y se ocultará a las 18:48, permitiendo que la temperatura ascienda paulatinamente con el correr de la jornada.

Cómo seguirá el tiempo hoy

Para el resto del martes, el pronóstico oficial anticipa excelentes condiciones de tiempo en cuanto a nubosidad, con una tarde agradable que contrastará con la helada matutina:

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  • Temperatura Mínima: 2°C (registrada en las primeras horas de la madrugada)

  • Temperatura Máxima: 18°C

  • Cielo: Despejado y soleado

  • Viento: Direcciones variables con predominancia del sector sur durante las primeras horas.

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