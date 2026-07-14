Con 0.5°C de temperatura, San Juan arrancó el martes con mucho frío

A pesar del frío extremo de las primeras horas, el cielo se presenta completamente despejado y con una visibilidad óptima de 15 kilómetros. El sol asoma a las 08:32 y se ocultará a las 18:48, permitiendo que la temperatura ascienda paulatinamente con el correr de la jornada.

Cómo seguirá el tiempo hoy

Para el resto del martes, el pronóstico oficial anticipa excelentes condiciones de tiempo en cuanto a nubosidad, con una tarde agradable que contrastará con la helada matutina: