San Juan amaneció este martes 14 de julio de 2026 sintiendo con fuerza el rigor del invierno. De acuerdo con los datos oficiales de las 06:00 de la mañana, el termómetro marcó apenas 0.5°C, mientras que la sensación térmica descendió hasta los -1.3°C debido a una leve brisa del sector sur a 6 km/h y una humedad elevada del 90%.
Con 0.5°C de temperatura, San Juan arrancó el martes con mucho frío
La sensación térmica rozó los -1.3°C a primera hora de la mañana. Se espera una jornada soleada y despejada con una máxima que alcanzará los 18°C.