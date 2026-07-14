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Estas son las fechas de cobro para jubilados y pensionados en julio de 2026

Como todos los meses, el calendario de pagos se organiza según la terminación de DNI de los beneficiarios.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) continúa esta semana, del lunes 13 al viernes 17 de julio, con el calendario de pagos para jubilados, pensionados y demás beneficiarios, según la terminación del DNI.

Este mes, las prestaciones se incrementarán un 2,15%, aplicado por la fórmula de movilidad en base al IPC de mayo, y se mantiene el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos. Además, quienes perciben los haberes más bajos seguirán recibiendo el bono extraordinario de $70.000.

ANSeS: ¿quiénes cobran esta semana del 13 al 17?

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Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

-DNI terminados en 2: 13 de julio

-DNI terminados en 3: 14 de julio

-DNI terminados en 4: 15 de julio

-DNI terminados en 5: 16 de julio

-DNI terminados en 6: 17 de julio

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio

Esta semana, además de los jubilados y pensionados, también cobrarán sus haberes los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), las asignaciones familiares y las prestaciones por embarazo, prenatal y maternidad.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 2: 13 de julio
  • DNI terminados en 3: 14 de julio
  • DNI terminados en 4: 15 de julio
  • DNI terminados en 5: 16 de julio
  • DNI terminados en 6: 17 de julio

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 13 de julio
  • DNI terminados en 1: 14 de julio
  • DNI terminados en 2: 15 de julio
  • DNI terminados en 3: 16 de julio
  • DNI terminados en 4: 17 de julio

Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: 14 de julio
  • DNI terminados en 2 y 3: 15 de julio
  • DNI terminados en 4 y 5: 16 de julio
  • DNI terminados en 6 y 7: 17 de julio
  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de julio

Los montos de las jubilaciones, pensiones y asignaciones en julio de 2026

En julio de 2026, las jubilaciones, pensiones y asignaciones de la ANSeS recibirán un aumento del 2,15%. Además, los jubilados y pensionados que cobran los haberes más bajos continuarán percibiendo el bono extraordinario de $70.000.

  • Jubilación mínima: $481.989,33, compuesto por $411.989,33 de haber con aumento y un bono de $70.000. Quienes cobren por encima de la mínima recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $399.591,46, integrado por $329.591,46 de haber y $70.000 de bono.
  • Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $358.392,53, compuesto por $288.392,53 de haber y $70.000 de bono.

En cuanto a las asignaciones familiares y universales:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $148.049 por hijo.
  • AUH por Hijo con Discapacidad: $482.062.
  • Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $74.033 por hijo para el primer rango de ingresos. Los demás tramos percibirán $49.940, $30.206 y $15.586, según los ingresos del grupo familiar.

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