Estas son las fechas de cobro para jubilados y pensionados en julio de 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

-DNI terminados en 2: 13 de julio

-DNI terminados en 3: 14 de julio

-DNI terminados en 4: 15 de julio

-DNI terminados en 5: 16 de julio

-DNI terminados en 6: 17 de julio

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio

Esta semana, además de los jubilados y pensionados, también cobrarán sus haberes los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), las asignaciones familiares y las prestaciones por embarazo, prenatal y maternidad.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 2: 13 de julio

DNI terminados en 3: 14 de julio

DNI terminados en 4: 15 de julio

DNI terminados en 5: 16 de julio

DNI terminados en 6: 17 de julio

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 13 de julio

DNI terminados en 1: 14 de julio

DNI terminados en 2: 15 de julio

DNI terminados en 3: 16 de julio

DNI terminados en 4: 17 de julio

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 14 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 15 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 16 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 17 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 20 de julio

Los montos de las jubilaciones, pensiones y asignaciones en julio de 2026

En julio de 2026, las jubilaciones, pensiones y asignaciones de la ANSeS recibirán un aumento del 2,15%. Además, los jubilados y pensionados que cobran los haberes más bajos continuarán percibiendo el bono extraordinario de $70.000.

Jubilación mínima: $481.989,33, compuesto por $411.989,33 de haber con aumento y un bono de $70.000. Quienes cobren por encima de la mínima recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.

$481.989,33, compuesto por $411.989,33 de haber con aumento y un bono de $70.000. Quienes cobren por encima de la mínima recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $399.591,46, integrado por $329.591,46 de haber y $70.000 de bono.

$399.591,46, integrado por $329.591,46 de haber y $70.000 de bono. Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $358.392,53, compuesto por $288.392,53 de haber y $70.000 de bono.

En cuanto a las asignaciones familiares y universales: